بينوتو متفاجئ من الكلام حيال تزايد التوتر في العلاقة مع فيتيل

أنهى فيتيل سباق جائزة إسبانيا الكبرى في المركز السابع في الترتيب بعدما اعتمد استراتيجية التوقف لمرّة واحدة.

وقد سُمع فيتيل وهو يطلب من فريقه خلال السباق الحصول على بعض التوجيهات بشأن استراتيجيته، بيد أنّ فريقه استغرق بعض الوقت للردّ عليه.

وهذا هو السباق الثاني على التوالي التي تجري فيها محادثات منفعلة بين فيتيل ومهندسه فيما يتعلّق بالاستراتيجية، بعدما حصل بعض الارتباك الأسبوع الماضي في سيلفرستون.

ولكن يشعر بينوتو بأنه من غير العادل وصف المحادثات في سباق إسبانيا "بسوء الفهم"، إذ وبدلاً من ذلك وصفها على أنها قوّة فيراري لمناقشة خططها أمام العلن.

وقال بينوتو في حديثه مع قناة سكاي سبورتس الإيطالية "نحن نفضل الحديث بانفتاح. الآخرون لا يقومون بفعل ذلك، ربما من أجل عدم الكشف عن نواياهم".

وأضاف "نعتقد بأنها الطريقة الصحيحة حتى لو طرحنا الأسئلة من كلا الجانبين. بالنظر إلى السباقات الأخيرة، أثبتت الخيارات التي اتخذناها بأنها صحيحة، لذلك نحن نرحب بالمحادثة وبعلامات الاستفهام".

وأكمل "بالنسبة لي هي حوارات مفتوحة تقودنا إلى الخيار الصحيح".

وقد سُئِل بينوتو خلال حديثه مع وسائل الإعلام المكتوبة بعد سباق برشلونة عمّا إذا كانت المحادثات مع فيراري تُظهر التوتر الحاصل داخل القلعة الحمراء بين الفريق والسائق، ما دفعه للقول "أنا لا ألاحظ ما ذكرته".

وأكمل "بالنسبة لنا على الأقلّ، لم نُغيّر شيئًا لذلك أنا متفاجئ تمامًا. هذا ليس الواقع".

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سيُغادر فيتيل صفوف فيراري نهاية الموسم الجاري بعدما قرّر الفريق عدم تجديد عقده للعام المقبل، حيث أوضح الألماني بأنّ المحادثات لا تُشير إلى تدهور العلاقة مع فريقه.

كما أشار البعض إلى أنّ فيتيل بات قليل الكلام مع مهندسه على الراديو، إذ قلّل الألماني من أهمية ذلك.

وقال "من جانبي، لا يختلف الأمر عمّا كان عليه الحال. في بعض الأحيان تتحدث على الراديو، لكننا نرى بعضنا البعض طوال اليوم، لذلك نتحدث طوال اليوم".

واختتم "لست بحاجة إلى الحديث على الراديو طوال الوقت. لم يتغيّر شيء".