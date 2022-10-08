بينوتو "متشائمٌ" حيال تأخير نتيجة سقف النفقات ويريد المزيد من الوضوح من قبل "فيا"

برزت بعض الشائعات الأسبوع الماضي في سنغافورة بأنّ فريقين، ريد بُل وأستون مارتن، قد خرقا سقف النفقات البالغ 145 مليون دولار لموسم 2021 في الوقت الذي كانت فيه "فيا" تتجهّز لإصدار شهادات الالتزام بالسقف يوم الأربعاء الماضي.

ونفى الفريقان تلك الشائعات بشدّة، لكنّ قرار "فيا" تأخير إصدار الشهادات تسبّب في بعض الجدل الإضافي ضمن عطلة نهاية أسبوع جائزة اليابان الكبرى.

وكان لورون ميكيز المدير الرياضيّ لفريق فيراري قد قال في سنغافورة أنّه يجب "تطبيق أقصى العقوبات" تجاه الخروقات، مُطالبًا بالشفافيّة من قبل الهيئة الحاكمة.

وبحديثه إلى قناة "سكاي" الإيطاليّة اليوم السبت، قال بينوتو مدير فريق فيراري، الذي عبّر سابقًا عن مخاوفه بشأن طريقة مراقبة سقف النفقات، أنّه شعر بأنّ التأخير يُظهر "وجود نقاطٍ غير واضحة لا تزال بحاجة للتعريف" في المراجعة.

وقال الإيطالي: "هناك نقاطٌ تُنازعها فيا والفريق الذي يُحاول الدفاع عن نفسه".

وأردف: "بصرف النظر عن النتيجة، وأخاف أن يكون الأمر عبارة عن ثلجٍ يذوب تحت الشمس، فأعتقد بأنّ كلّ هذه القرارات وطريقة تأويل القوانين، فيجب أن يصدر كلّ ذلك بشكلٍ واضح وشفاف".

وقال بينوتو أنّ كلّ الأطراف "يجب أن تعلم ما كانت عليه المحادثات" بين فيا وأيّة فرقٍ معنيّة ليس فقط بشأن "المكاسب المباشرة" من وراء ذلك، وإنّما لفهم كيفيّة تأويل القوانين أيضًا.

وقال: "كانت القوانين واضحة منذ البداية عندما تباحثناها. لا نفهم الحاجة لتغيير القوانين الآن بعد حقيقة مرور العام الأوّل".

وأضاف: "لأنّه كان هناك تراسل مستمرٌ وحاولنا توضيح القوانين دائمًا. أنا متشائمٌ بعض الشيء حيال ما يحدث، لكنّ الوضوح والشفافيّة من قبل فيا مهمّان للغاية".