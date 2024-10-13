بينوتو: ما كنت لآتي بهاميلتون وعلى فيراري التركيز على لوكلير فقط
لويس هاميلتون سيجاور شارل لوكلير ضمن صفوف فيراري لموسم 2025، ولكن كيف سيتعامل الفريق مع هذا الأمر؟
لويس هاميلتون، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
حثّ ماتيا بينوتو فريق فيراري على أن يوجّه تركيزه نحو سائقه الحالي شارل لوكلير بالرُغم من قدوم لويس هاميلتون إلى الفريق في 2025.
زلزل لويس هاميلتون بطل العالم السباعي أركان الفورمولا 1 عندما أعلن بأنه سيغارد صفوف مرسيدس نهاية الموسم الجاري لينتقل إلى فيراري لموسم 2025.
وقد تحدث ماتيا بينوتو مدير فيراري السابق عن هذه الخطوة، حيث صرّح الإيطالي – الذي يُدير الآن عمليات آودي في الفورمولا 1 – بأنه ما كان ليأتي بهاميلتون إلى الفريق لو ما يزال يعمل في القلعة الحمراء.
حيث قال: "اتخذ هاميلتون القرار الصائب بالانتقال إلى فيراري، لكن لو كان الأمر ما يزال بيدي، ما كنت لأوافق على تلك الخطوة".
وقد جادل بينوتو بأن موهبة فيراري الشابة المتمثلة في شارل لوكلير يجب أن تكون في قلب طموحات الفريق المستقبلية بالمنافسة على البطولات.
"فيراري تركز على سائقين آخرين" قال بينوتو، مُضيفًا: "طالما أن لوكلير يمتلك الموهبة، فأعتقد بأنه يجب أن يكون السائق الذي يركز عليه الفريق لتحقيق البطولة".
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