بينوتو: "ما زلت أشعر بالسعادة عندما أرى فيراري تفوز"
اعترف ماتيا بينوتو، المدير السابق لفريق فيراري، بأنه ما زال يشعر بالسعادة عندما يحقق الحصان الجامح الفوز في السباقات.
جيرنوت دولنر، الرئيس التنفيذي ل أودي وماتيا بينوتو، الرئيس التنفيذي لفريق كيك ساوبر
الصورة من قبل: صور لات
تولى بينوتو، الذي عمل مع فيراري لمدة 27 عاماً، منصب مدير الفريق خلال المواسم الأربعة الأخيرة له مع الفريق.
لكنه تعرض لانتقادات شديدة في موسمه الأخير، حيث تراجع مستوى فيراري ضمن منافسات البطولة بسبب سلسلة من الأخطاء الاستراتيجية ومشاكل في الموثوقية.
واستقال بينوتو من عمله نهاية موسم 2022، ليحل مكانه المدير السابق لفريق ألفا روميو، فريدريك فاسور.
وعلى الرغم من البداية البطيئة تحت قيادة فاسور، باتت فيراري الفريق الوحيد إلى جانب ريد بُل الذي يفوز بسباق في عام 2023. كما واصل الفريق صعوده هذا الموسم، وفاز بثلاثة سباقات.
ومع ذلك، وفقاً لبينوتو، فإن فاسور ليس السبب الوحيد لهذا الأداء.
حيث قال في تصريح لصحيفة "كوريري ديلو سبورت": "حافظ فريد على المشروع داخل الفريق، وقدم الاستمرارية، لكنه لم يقم بثورة".
وأضاف: "سأكون سعيداً إذا فازت فيراري لأنني أعلم كمّ من الجهد تم بذله للوصول بالفريق إلى مستوى معين".
واعترف بينوتو، البالغ من العمر 54 عاماً، والذي تقدم في المناصب ليصبح رئيس قسم المحركات قبل أن يصبح المدير التقني ثم مدير الفريق، بأنه ما زال يشعر بالسعادة عندما تفوز فيراري بالسباقات.
حيث قال: "لقد كنت من عشاق فيراري منذ أن كنت طفلاً. ما زلت أحتفظ بالعديد من الصور والأغراض من الفريق في منزلي، لا يمكنك محو الماضي!".
واختتم: "ما زلت أشعر بالسعادة عندما أرى فيراري تفوز، والأهم أنني سعيد لهذا الفريق الذي أعرفه جيداً وأعلم أنني ساهمت فيه".
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