بينوتو: لوكلير يقود مثل سائقٍ بوسعه الفوز بلقب الفورمولا واحد

حقّق لوكلير فوزًا مُسيطرًا من قطب الانطلاق الأول في البحرين وبدا متمتّعًا بأداء جيّدٍ للفوز بجائزة السعوديّة الكبرى نهاية الأسبوع الماضي كذلك، لكنّه تعيّن عليه الحلول ثانيًا خلف ماكس فيرشتابن بكل العالم بعد معركة حامية ممتعة بينهما.

وبعد أن تأهّل وحلّ أمام زميله كارلوس ساينز الإبن في أوّل سباقَين من الموسم، بات لوكلير يتصدر الترتيب العام بفارق 12 نقطة عن الإسباني، وبفارق 20 نقطة عن فيرشتابن صاحب المركز الثالث بعد فوزه في جدّة وانسحابه في البحرين.

وعندما سُئل إن كان صاحب الـ 24 ربيعًا يقود مثل سائقٍ يُمكنه الفوز ببطولة العالم، أجاب بينوتو: "أعتقد بأنّه كذلك".

وأضاف: "لكنّ ذلك أمرٌ توقّعته عندما جدّدنا عقده العام الماضي وحتّى 2024، لأنّنا نعلم ما هو قادرٌ على فعله".

وأكمل: "أعتقد بأنّه أظهر ببساطة أنّه قادرٌ على المنافسة على البطولة. لا شكّ في امتلاكه الموهبة والقدرة، إنّه متسابقٌ جيّدٌ جدًا ونحن سعداء للغاية بما أثبته في هذين السباقين".

واعترف لوكلير المنتقد لنفسه بأنّه بدأ الحقبة الجديدة بشكلٍ جيّد مع الجيل الجديد من السيارات، لكنّه أشار إلى أنّه اكتشف عدّة جوانب لتحسين نفسه و"استخراج المزيد من الأداء".

وقال في هذا الصدد: "أنا سعيدٌ حول بداية الموسم بالتأكيد. أعمل بشكلٍ جيّد مع الفريق والتحضيرات للسباقات الأولى كانت جيّدة جدًا، لذا أحظى بشعورٍ جيّد بشكلٍ عام".

وأكمل: "لكن هناك المزيد قادمٌ بالتأكيد. لست سعيدًا بالأداء فقط، بل أعلم بالضبط أين أحتاج للتحسّن، وما أحتاج لفعله لاستخراج المزيد من الأداء".

وأردف: "ليست لديّ فكرة إن كان ذلك سيكون كافيًا للفوز بالبطولة. لا نزال في مرحلة مبكّرة للغاية من الموسم، لذا لنقل أنّ هذه بداية جيّدة جدًا".

وواصل شرحه بالقول: "مثلما قلت عدّة مرّات، أعتقد بأنّ التطوير سيكون عاملًا أساسيًا ونحتاج نحن السائقون لمساعدة الفريق بأفضل طريقة ممكنة للحفاظ على تنافسيّته".