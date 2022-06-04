بينوتو: لوكلير يُعزّز "أسطورة" فيراري مثل جيل فيلنوف

سجّل لوكلير بداية مسيرته مع فيراري في الفورمولا واحد في 2019 بعد عامٍ واحدٍ في الفورمولا واحد، وسرعان ما برز كأحد السائقين المفضّلين لدى الجماهير. وجازى الفريق أداءه عبر تجديد عقده بشكلٍ طويل الأمد حتّى نهاية موسم 2024.

ويجد لوكلير نفسه في وسط معركة مبكّرة على لقب 2022، وذلك بعد أن فاز بسباقَين وأحرز خمسة أقطاب انطلاق أولى في الجولات السبع الأولى من الموسم. وهو يتأخّر حاليًا بتسع نقاطٍ عن ماكس فيرشتابن متصدّر الترتيب العام.

وكجزء من حدثٍ في فيورانو لتسجيل مرور 40 عامًا على ذكرى وفاة فيلنوف في تصفيات جائزة بلجيكا الكبرى، حصل لوكلير على فرصة قيادة سيارة الكندي الأيقونيّة فيراري "312تي" من موسم 1979.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول نقاط التشابق بين لوكلير وفيلنوف، أشار بينوتو إلى شعبيتهما لدى الجماهير وهو ما ساعد على تعزيز قصّة فيراري في عالم الجائزة الكبرى.

وقال الإيطالي: "لو نظرت إلى شارل، وطريقة قيادته وموهبته، لكنّ الأمر يتعدّى ذلك إلى شغف المشجّعين به".

وأضاف: "أن تكون جزءًا من فيراري فذلك يعني محاولة تعزيز أسطورة الحصان الجامح. قلّة من السائقين كانوا قادرين على فعل ذلك، وأعتقد بأنّ شارل أحدهم مثل جيل".

وأكمل: "كان جيل مدهشًا. فاز بستّة سباقات فقط، لكنّه يبقى 'السائق' بالنسبة لكلّ التيفوزي. يعود ذلك إلى طريقة قيادته وسلوكه والشغف الذي أظهره".

وواصل شرحه بالقول: "أعتقد بأنّ شارل يملك ذلك، وهذا أمرٌ رائع. نحن شغوفون كذلك، ونأمل أن يفوز بأكثر من ستّة سباقات".

وكان فيلنوف قد تسابق لصالح فيراري من 1977 حتّى وفاته في 1982، وحلّ وصيفًا لزميله جودي شكتر في بطولة 1979.

وأشار لوكلير بعد قيادته لسيارة فيلنوف إلى مدى بساطة معايير السلامة حينها بالمقارنة مع اليوم، مُشيدًا بعمل "فيا" على ذلك على مرّ الأعوام.

وقال بينوتو: "لو نظرتم إلى تلك الحقبة والسيارات التي كانت لدينا، فقد كانت خطرة للغاية".

وأضاف: "لو تعرّضت لحادثة، فتعلم ما قد تكون عليه العواقب. أمّا سيارات هذه الأيّام فهي آمنة جدًا بالمقارنة مع تلك الأعوام وذلك من خلال جهود فيا والفرق".

واختتم بالقول: "كان السائقون مجنونين حقًا، بسبب قدر المخاطرة الذي كانوا يقبلون به ببساطة. أعتقد بأنّ الوضع أأمن اليوم بالتأكيد".