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بينوتو: لوكلير وساينز يُمثّلان "أفضل تشكيلة ممكنة" لبلوغ أهدافنا

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بينوتو: لوكلير وساينز يُمثّلان "أفضل تشكيلة ممكنة" لبلوغ أهدافنا
من قبل:
14-05-2020

قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ الثنائيّ شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن يُمثّلان أفضل تشكيلة ممكنة للقلعة الحمراء لبلوغ الأهداف التي وضعتها ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد.

عرف هذا الأسبوع تقلّبات كبيرة ومفاجئة في سوق سائقي الفورمولا واحد لموسم 2021، وذلك على إثر إعلان فيراري وسيباستيان فيتيل عدم تجديد شراكتهما لما بعد 2020.

وتلاحقت الأحداث والمفاوضات إثر ذلك ليتمّ صباح اليوم الإعلان عن انضمام ساينز إلى صفوف فيراري كبديلٍ للألماني، على أن يأخذ دانيال ريكاردو مكانه في صفوف رينو.

ويُعدّ التعاقد مع ساينز لمُجاورة لوكلير ابتعادًا واضحًا عن عادات الحظيرة الإيطاليّة السابقة بالميلان للتعويل على الخبرة أكثر، إذ أنّ مجموع عمر السائقَين الآن يبلغ 47 عامًا مقابل 54 بالنسبة لتشكيلة لوكلير وفيتيل الحاليّة.

وألمح بينوتو إلى أنّ التغييرات الأخيرة في القوانين الماليّة لعبت دورًا في هذا التغيير، إذ أنّ من المنطقيّ أن يتلقّى ساينز راتبًا أقلّ بكثير بالمقارنة مع أمثال فيتيل ودانيال ريكاردو.

لكنّه عبّر في الوقت ذاته عن حماسه حيال هذه التشكيلة الفتيّة، مُعتبرًا إيّاها "أفضل تشكيلة ممكنة" لبلوغ أهداف الحصان الجامح بالعودة إلى قمّة الفورمولا واحد.

وقال: "أنا سعيدٌ بالإعلان عن أنّ كارلوس سينضمّ إلى سكوديريا فيراري بدءًا من موسم 2021.

وأكمل: "بامتلاكه لخبرة خمسة مواسم فإنّ كارلوس أثبت أنّه موهوبٌ جدًا وأظهر امتلاكه لقدرات تقنيّة وسلوكٍ جيّد لجعله الخيار الأنسب لعائلتنا".

وأضاف: "انطلقنا في دورة جديدة بهدف العودة إلى قمّة الفورمولا واحد. ستكون رحلة طويلة، وبالتأكيد لن تكون من دون مصاعب، خاصة بالنظر إلى الوضع الماليّ الحاليّ وكتيّب القوانين الذي يشهد تغييرات مفاجئة وسيتطلّب خوض هذا التحدّي بطريقة مختلفة عن الماضي القريب".

وتابع: "نعتقد بأنّ تشكيلة سائقين بموهبة وشخصيّة شارل وكارلوس – وهي التشكيلة الأكثر شبابًا في الـ 50 عامًا الماضية من تاريخ سكوديريا – تُمثّل أفضل تشكيلة ممكنة لمساعدتنا على بلوغ أهدافنا".

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الكاتب مروان الوافي

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