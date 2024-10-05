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بينوتو لا يريد الإفصاح عن أية توقعات حيال وحدة طاقة آودي

يتوقع ماتيا بينوتو أن وحدة طاقة آودي للفورمولا واحد قد لا تكون تنافسية في البداية.

ماتيا بينوتو وغوانيو جو، كيك ساوبر

ماتيا بينوتو وغوانيو جو، كيك ساوبر

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

لعل دخول آودي كفريق مصنعي إلى الفورمولا واحد بدءاً من موسم 2026 المقبل، يعتبر أحد أكثر المواضيع إثارة للنقاشات حالياً.

وستدخل العلامة الألمانية العريقة معترك البطولة كمزود محركات جديد في 2026، وهو العام الذي يشكل بداية حقبة المحركات الجديدة.

وبينما تُعلّق آمال كبيرة على آودي، لكن ماتيا بينوتو مستشار الفريق ومدير مشروعها في الفورمولا واحد، يرى أن وحدة الطاقة قد لا تكون قوية بشكل واضح.

فقال: "أعتقد أنه سيكون هناك الكثير لنتعلمه في البداية".

وأكمل: "بالطبع، كل الخبرات التي سنجمعها هامة جداً. كما أن مؤسسة مثل آودي رائعة للغاية مع منشآت مذهلة وبرنامج مجهز يسير جيداً، لكن أمامنا أموراً لنتعلمها في البداية".

واختتم: "ستكون هناك بعض الفوارق في البداية. من الصعب توقع مدى الفوارق حالياً".

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