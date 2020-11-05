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بينوتو: لا كراهية بل مجرد تنافس رياضيّ مع وولف

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بينوتو: لا كراهية بل مجرد تنافس رياضيّ مع وولف

قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أن العلاقة التي تجمعه مع توتو وولف مدير فريق مرسيدس هي مجرد تنافس رياضي وليست كراهية.

تعارض وولف وبينوتو في الرأي خلال وقت سابق هذا الموسم على ضوء التسوية السرية التي تمت بين فيراري والاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، حيال الشكوك بقانونية محرك فيراري لموسم 2019.

وتكلم وولف بشكل خاص عدة مرات معلقاً على ادعاءات بينوتو بأن جميع الفرق تأثرت بالتوجيهات التقنية الخاصة بالمحركات لموسم 2020، أي أنّ فيراري ليست وحدها من كانت الشكوك تحوم حولها.

حيث قال وولف: "قصة أخرى مليئة تماماً بالهراء. هناك قوانين واضحة تنظم عمل وحدات الطاقة".

وعبّر وولف كذلك عن شعوره بأن فيراري توجه المشاكل هذا العام بسبب اختياراتها الخاطئة التي اتخذها بعض المسؤولين في الفريق.

فقال: "ربما كانت تلك القرارات التي تم اتخاذها ضمن الفريق، من قبل بعض المسؤولين".

لكن وبينما تبدو العلاقة بين مديري الفريق متوترة للغاية، لكن بينوتو لا يرى أي توتر بينهما.

فقال ضمن مقابلة لقناة "سكاي إيطاليا" معلقاً على العلاقة مع وولف: "هل نكره بعضنا البعض؟".

وأكمل: "ضمن المنظور الرياضي، إنه خصمي الأساسي الذي كان يحقق الانتصارات على مرّ المواسم. لكن ليس هناك كراهية بيننا".

وتابع: "هناك احترام ورغبة بالتفوق عليه، لكن ليس بهدف التفوق على توتو ومرسيدس. بل لإعادة فيراري مجدداً إلى القمة والموقع الذي تستحقه".

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بالمقابل، شدد بينوتو على عدم وجود أية تسويات مشبوهة في قضية فيراري و"فيا"، وأبدى تفهمه من عدم سرور المنافسين حيال محرك فيراري الموسم الماضي، لكن الأبواب كانت مفتوحة أمامهم للاعتراض.

فقال: "لم يقدم أيّ فريق منافس اعتراضاً علينا. وما حصل لاحقاً (بعد الموسم) بدأ من رغبة ’فيا’ بمواصلة التحقيقات والتحليلات في وقت كنا نركز فيه على تطوير سيارة 2020".

وأردف: "لذا توصلنا إلى اتفاقية بسيطة: دعونا نركز على المستقبل ونساعد بعضنا البعض على فهم المناطق الرمادية في القوانين. وأين يتوجب إدخال توضيحات".

وتابع: "الاتفاقية كانت سرية لأنه من الواضح أنه هكذا يجب أن تكون. هل يجب علينا أن نكشف محركنا للجميع؟".

واسترسل: "لا أعتقد أن أي فريق قد قام بمثل هذا من قبل في الفورمولا واحد، ولن يقوم أحد بذلك في المستقبل أيضاً".

واستكمل: "فيما يتعلق بالمناطق الرمادية، كان الوضع كذلك طوال موسم 2019 حتى اعتماد توجيهات تقنية جديدة، وقد تمّ تحديدها كذلك بفضل المساعدة التي قدمناها".

وأضاف: "هذه التوجيهات التقنية أثرت على جميع محركات الفرق، لكنها أثرت علينا نحن بشكل أكبر".

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وبالرغم من موسم فيراري الصعب، لكن بينوتو يرى أن استجابة فريق مارانيللو كانت صحيحة، حيث وحّد جميع أفراد الطاقم جهودهم بالرغم من الصعوبات والتحديات، بدلاً من إلقاء اللوم على بعضهم البعض.

فقال: "إنهم مجموعة رائعة من الأشخاص. نحن نخوض فترة صعبة ومن السهل تصاعد التوتر بين أفراد الفريق، وأن نبدأ بكيل الاتهامات لبعضنا البعض".

وتابع: "بدلاً من ذلك، وحّدنا جهودنا نحو هدف واحد، علاوة على ذلك فنحن نحظى بالدعم من قبل مديرنا التنفيذي".

واختتم: "نحن واثقون في الرياضة ومستقبلها. وهذا هو فريقنا بالرغم من صعوبة الوضع التنافسي الحالي، ومع جميع التحديات التي نواجهها خلال حقبة كورونا الحالية، لكن لدينا قاعدة قوية نتطلع للبناء عليها".

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