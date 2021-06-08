بينوتو كان يتوقع "عملاً أفضل" مما قامت به فيراري في باكو

حقق شارل لوكلير قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية على التوالي لهذا الموسم في باكو، بالرغم من أن العلم الأحمر ساعده بعض الشيء نظراً لأنه منع منافسيه من إكمال لفاتهم السريعة الأخيرة.

وخلال السباق، تقدم عليه كل من لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن، حيث بدا أنه يخوض "حلقة مفرغة" في مقارعة سيارات تمتلك وتيرة أسرع منه.

وبعد منافسةٍ مع بيير غاسلي سائق ألفا تاوري خلال آخر لفتَين على المركز الثالث، اكتفى أصيل موناكو بالمركز الرابع، حيث لم يقدر على الاستفادة من خطأ هاميلتون وحادثة فيرشتابن، كي يتقدم إلى منصة التتويج.

كما أنّ أداء زميله كارلوس ساينز لم يكن أفضل، حيث تراجع خلف مركز انطلاقته، ليكتفي بالمركز الثامن.

واعترف بينوتو أن فيراري لم تبدُ بأفضل حالاتها في أذربيجان، مشيراً أن انخفاض الأداء جاء مفاجئاً بعد تصفيات ممتازة.

فقال: "أعتقد أننا كنا نتوقع عملاً أفضل بعد التصفيات، لأنه كان سباقاً صعباً".

وأكمل: "لم نكن في أفضل حالاتنا ضمن العديد من النواحي، لكن تلك كانت نتيجتنا، وهي درسٌ يجب التعلم منه".

وتابع: "هناك أمور يجب تحسينها، أنا واثق للغاية من أننا وبعد تحليل السباق، سنجد المواضع التي تحتاج إلى تحسين".

وأردف: "بشكل عام، أعتقد أنها ما تزال عطلة نهاية أسبوع جيدة، علينا الحفاظ على الروح المعنوية. لقد حققنا قطب الانطلاق الأول، ما أعتقد أنه إنجاز ممتاز".

ولعل العزاء الوحيد لفيراري بعد باكو يتمحور حول تقدمها إلى المركز الثالث ضمن ترتيب بطولة المصنّعين أمام مكلارين، مع 94 نقطة مقابل 92 لفريق ووكينغ، بالرغم من أنها كانت قادرة على رفع الفارق أكثر من ذلك.

"أخيراً، بتنا ضمن المركز الثالث في بطولة المصنّعين، وهذا ما لم يحصل منذ إعادة انطلاق المنافسات" قال بينوتو.

وأكمل: "الفارق نقطتان فقط، لكن ذلك يُظهر أننا نتقدم. أعتقد أنه كانت هناك نواح إيجابية في الجولة، لكن بالتأكيد هناك دروس تجب الاستفادة منها".

واختتم: "الآن، لدينا ثلاثة سباقات متتالية في الأسابيع المقبلة، وذلك سيكون هاماً. بالتأكيد، علينا الحفاظ على التركيز والضغط لتحقيق نتائج أفضل".