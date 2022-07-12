بينوتو كان "متوتّرًا جدًا" لمشاهدة اللفّات الأخيرة من سباق النمسا

بدا لوكلير متّجهًا لقيادة ثنائيّة مريحة لفريق فيراري على حلبة ريد بُل رينغ قبل أخذ الوضع منعرجًا نحو الأسوأ قرب نهاية السباق.

إذ عندما كان زميله كارلوس ساينز الإبن متّجهًا لتجاوز ماكس فيرشتابن في اللفّة الـ 57، احترق محرّكه فجأة ما وضع حدًا لسباقه.

وعلى إثر فترة سيارة الأمان الافتراضيّة لإبعاد سيارة ساينز، بدأ لوكلير بالتذمّر حيال مشاكل في دوّاسة الوقود التي كانت تعلق في المنعطفات.

وسبق لفيراري أن فرّطت في عدّة انتصارات هذا الموسم عندما انسحب لوكلير من الصدارة بسبب مشاكل في المحرّك في إسبانيا وأذربيجان، وكانت هناك مخاوف واضحة حيال إمكانيّة تكرّر ذات السيناريو.

وكان الوضع مقلقًا جدًا بالنسبة لبينوتو لدرجة أنّه لم يتمكّن من متابعة اللفّات الأخيرة.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عمّا كان يجول خاطره في المراحل الأخيرة في ظلّ مخاوف الموثوقيّة، قال بينوتو: "عليّ الاعتراف بأنّني كنت متوتّرًا كثيرًا. كما كنت خائب الأمل بسبب ما حدث مع كارلوس".

وأردف: "لكنّني كنت متوتّرًا كثيرًا لدرجة توقّفت فيها عن مشاهدة السباق خلال اللفّات الثلاث الأخيرة".

وتشتبه فيراري في أنّ مشكلة دوّاسة وقود لوكلير جاءت بسبب عطلٍ ميكانيكي، لكنّ الفريق سيُجري تحقيقًا مفصّلًا في معقله في مارانيللو هذا الأسبوع.

كما يعتقد بينوتو بأنّ احتراق محرّك ساينز من المرجّح أن يكون تكرارًا لذات المشكلة التي أنهت سباق لوكلير في باكو.

وقال الإيطالي: "من الواضح أنّنا نحتاج للنظر في ما حدث اليوم. هل أنّها ذات المشكلة التي حدثت مع لوكلير في باكو؟ من المرجّح ذلك".

وأردف: "ذلك مصدر قلقٍ بالتأكيد، لكنّ الشباب في مارانيللو يعملون بجهدٍ كبير لمحاولة حلّ هذه المشاكل. من الواضح أنّه بالنظر إلى ما حدث مع كارلوس، فإنّ المشكلة لم تُحلّ بعد".

وأكمل: "لكن لدينا مكوّنات جديدة، وأعلم كم يعمل الشباب وجودتهم. يُمكنني التعويل عليهم لمعالجة المشكلة قريبًا جدًا، وآمل أن يحدث ذلك في أقرب وقتٍ ممكن".