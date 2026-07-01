بينوتو: كان لا يزال لدي الكثير لأقدمه إلى فيراري
اعترف ماتيا بينوتو المدير السابق لفريق فيراري، بأن كان لا يزال لديه الكثير ليقدمه للفريق الإيطالي.
ماتيا بينوتو، الرئيس التنفيذي لفريق أودي
الصورة من قبل: أندي هون
انضم ماتيا بينوتو إلى فيراري عام 1995 مهندسًا للمحركات، ثم تدرج في المناصب على مدار السنوات حتى أصبح مديرًا للفريق في عام 2019 خلفًا لماوريتسيو أريفابيني.
وشغل المسؤول الإيطالي منصب مدير فريق فيراري لمدة أربعة مواسم. وبعد تذبذب النتائج خلال تلك الفترة، قرر جون إلكان إنهاء مهامه مع نهاية موسم 2022، ليحل فريد فاسور مكانه.
وبدأت فيراري موسم 2022 بصورة قوية تحت قيادة بينوتو، بعدما فازت باثنين من أول ثلاثة سباقات وأعاد الأمل في المنافسة على اللقب. لكن مع تقدم الموسم، فقد الفريق زخمه أمام التحديثات المتواصلة من ريد بُل، ليخرج مبكرًا من صراع البطولة.
وعقب ذلك، أُقيل بينوتو من منصبه. ويشغل بينوتو حاليًا منصب مدير مشروع أودي في الفورمولا 1.
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"أكبر خيبة أمل بالنسبة لي؟ كانت رحيلي عن الفريق في ذلك الوقت. أعتقد أنه كان لا يزال لدي الكثير لأقدمه إلى الفريق" قال في مقابلة مع صحيفة لا ستامبا متحدثًا عن فترة عمله في فيراري.
وأضاف: "عشت الكثير من اللحظات الرائعة، بداية من أيامي الأولى في الشركة، ثم أول فوز لجان أليزي في كندا عام 1995، وصولًا إلى حقبة مايكل شوماخر".
واختتم: "لكنني الآن أفضل النظر إلى الأمام، وليس إلى الخلف".
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