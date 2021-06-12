أحرز لوكلير قطب انطلاق أوّل مفاجئ في موناكو الشهر الماضي بعد تعزّز أداء سيارة "اس.اف21" على السرعات المنخفضة ما وضعها في مواجهة ريد بُل ومرسيدس في الواجهة.

وقلّلت فيراري من شأن التوقّعات بقدرتها على إحراز قطب الانطلاق الأوّل مجدّدًا بالتوجّه إلى تصفيات باكو، لكنّ لوكلير تصدّر التصفيات مجدّدًا للجولة الثانية على التوالي.

لكنّ سباق الأحد كان أكثر صعوبة في ظلّ تراجع لوكلير خلف ماكس فيرشتابن، ولويس هاميلتون وبيير غاسلي وسيباستيان فيتيل، وعبر خطّ النهاية رابعًا.

واعترف بينوتو مدير فريق فيراري بعد السباق أنّ الحصان الجامح كان يتوقّع نتيجة أفضل بالنظر إلى موقع الانطلاق القوي، لكنذ الفريق غادر باكو متقدّمًا بنقطتين فقط على مكلارين في المركز الثالث في بطولة الصانعين.

لكنّ بينوتو اعترف بأنّ قطبَي الانطلاق الأوّلين فريدان ولا يعكسان مستوى الأداء الحالي لفيراري، مُصرًا على أنّها تتأخّر عن ريد بُل ومرسيدس على صعيد الوتيرة.

وقال الإيطالي: "من الواضح أنّني أعتقد بأنّ هناك سيارَتين أمامنا وهما أكثر قوّة من دون شك".

وأضاف: "كان من الرائع الحصول على قطب الانطلاق الأوّل في موناكو وهنا في باكو، لكنّني لا أعتقد بأنّ ذلك يعكس الأداء الحقيقي بشكلٍ عام. أعتقد بأنّ هناك سيارتَين أقوى منّا".

ثمّ تابع: "لكنّنا نتقدّم. نتقدّم لأنّنا نتعلّم السيارة ونستغلّها بشكلٍ أفضل بالمقارنة مع بداية الموسم. ونعلم أنّه ستكون هناك بعض التحديثات القادمة في المستقبل".

وأكمل: "لذا أعتقد بأنّ ذلك موقعنا بشكلٍ عام. أعتقد بأنّنا نأمل تحسين وتيرتنا في السباق بالنظر إلى أدائنا في التصفيات".

وبالرغم من رؤية لوكلير يتراجع في الترتيب في الفترة الأولى على إطارات "سوفت"، بدا بينوتو مسرورًا بأدائه هو وكارلوس ساينز الإبن حال انتقالهما إلى إطارات "هارد" وتواجدهما في هواء نقي.

وقال حيال ذلك: "نعلم أنّنا نعاني على إطارات سوفت. أعتقد بأنّنا عانينا في الأغلب على إطارات سوفت في الحقيقة".

وأضاف: "بالانتقال إلى إطارات هارد وفي هواء نقيّ فقد كانت وتيرة كارلوس تعكس الحقيقة، وكنّا تنافسيين".

وأردف: "بالتأكيد لا نزال نحتاج لتحسين وتيرة سباقنا، لا شكّ في ذلك. لكنّني لا أعتقد بأنّ أداءنا كان ضعيفًا في الهواء النقيّ".

وأكمل: "نعاني خلف السيارات الأخرى وهو ما أشار إليه سائقانا، ذلك ما نحتاج لتركيز تحليلاتنا عليه".