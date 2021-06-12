تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / تحليل: لماذا انسحبت مرسيدس من تجارب بيريللي التالي / هاميلتون ينتقد سعي الفورمولا واحد لزيادة أوزان السيارات
فورمولا 1 أخبار عاجلة

بينوتو: قطبا الانطلاق الأوّل على حلبتَي الشوارع لا يعكسان أداء فيراري الحقيقي

يعتقد ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ قطبَي الانطلاق الأوّلين اللذين حققهما شارل لوكلير في موناكو وأذربيجان لا يعكسان الأداء الحقيقيّ لفيراري في الترتيب الحالي لبطولة العالم للفورمولا واحد.

بينوتو: قطبا الانطلاق الأوّل على حلبتَي الشوارع لا يعكسان أداء فيراري الحقيقي

أحرز لوكلير قطب انطلاق أوّل مفاجئ في موناكو الشهر الماضي بعد تعزّز أداء سيارة "اس.اف21" على السرعات المنخفضة ما وضعها في مواجهة ريد بُل ومرسيدس في الواجهة.

وقلّلت فيراري من شأن التوقّعات بقدرتها على إحراز قطب الانطلاق الأوّل مجدّدًا بالتوجّه إلى تصفيات باكو، لكنّ لوكلير تصدّر التصفيات مجدّدًا للجولة الثانية على التوالي.

لكنّ سباق الأحد كان أكثر صعوبة في ظلّ تراجع لوكلير خلف ماكس فيرشتابن، ولويس هاميلتون وبيير غاسلي وسيباستيان فيتيل، وعبر خطّ النهاية رابعًا.

واعترف بينوتو مدير فريق فيراري بعد السباق أنّ الحصان الجامح كان يتوقّع نتيجة أفضل بالنظر إلى موقع الانطلاق القوي، لكنذ الفريق غادر باكو متقدّمًا بنقطتين فقط على مكلارين في المركز الثالث في بطولة الصانعين.

لكنّ بينوتو اعترف بأنّ قطبَي الانطلاق الأوّلين فريدان ولا يعكسان مستوى الأداء الحالي لفيراري، مُصرًا على أنّها تتأخّر عن ريد بُل ومرسيدس على صعيد الوتيرة.

وقال الإيطالي: "من الواضح أنّني أعتقد بأنّ هناك سيارَتين أمامنا وهما أكثر قوّة من دون شك".

وأضاف: "كان من الرائع الحصول على قطب الانطلاق الأوّل في موناكو وهنا في باكو، لكنّني لا أعتقد بأنّ ذلك يعكس الأداء الحقيقي بشكلٍ عام. أعتقد بأنّ هناك سيارتَين أقوى منّا".

ثمّ تابع: "لكنّنا نتقدّم. نتقدّم لأنّنا نتعلّم السيارة ونستغلّها بشكلٍ أفضل بالمقارنة مع بداية الموسم. ونعلم أنّه ستكون هناك بعض التحديثات القادمة في المستقبل".

وأكمل: "لذا أعتقد بأنّ ذلك موقعنا بشكلٍ عام. أعتقد بأنّنا نأمل تحسين وتيرتنا في السباق بالنظر إلى أدائنا في التصفيات".

وبالرغم من رؤية لوكلير يتراجع في الترتيب في الفترة الأولى على إطارات "سوفت"، بدا بينوتو مسرورًا بأدائه هو وكارلوس ساينز الإبن حال انتقالهما إلى إطارات "هارد" وتواجدهما في هواء نقي.

وقال حيال ذلك: "نعلم أنّنا نعاني على إطارات سوفت. أعتقد بأنّنا عانينا في الأغلب على إطارات سوفت في الحقيقة".

وأضاف: "بالانتقال إلى إطارات هارد وفي هواء نقيّ فقد كانت وتيرة كارلوس تعكس الحقيقة، وكنّا تنافسيين".

وأردف: "بالتأكيد لا نزال نحتاج لتحسين وتيرة سباقنا، لا شكّ في ذلك. لكنّني لا أعتقد بأنّ أداءنا كان ضعيفًا في الهواء النقيّ".

وأكمل: "نعاني خلف السيارات الأخرى وهو ما أشار إليه سائقانا، ذلك ما نحتاج لتركيز تحليلاتنا عليه".

المشاركات
التعليقات
تحليل: لماذا انسحبت مرسيدس من تجارب بيريللي

المقال السابق

تحليل: لماذا انسحبت مرسيدس من تجارب بيريللي

المقال التالي

هاميلتون ينتقد سعي الفورمولا واحد لزيادة أوزان السيارات

هاميلتون ينتقد سعي الفورمولا واحد لزيادة أوزان السيارات
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل: لماذا انسحبت مرسيدس من تجارب بيريللي

52دقيقة
2
فورمولا 1

أضخم وقائع الغشّ في الفورمولا واحد: فضائح التجسّس والحوادث والمزيد

17س
3
راليات شرق أوسطية أخرى

رالي الربيع الـ 36: ثلاثية فغالية.. روجيه وعبدو وأليكس.. والراعي للدفاع عن لقبه

4
فورمولا 1

راسل: موسم خال من النقاط في 2021 لن يمثّل "إخفاقًا" لويليامز

5
فورمولا 1

منصور عجّة.. الملياردير السعودي الذي وقف خلف نجاح مكلارين

أحدث الأخبار
هاميلتون ينتقد سعي الفورمولا واحد لزيادة أوزان السيارات
فورمولا 1

هاميلتون ينتقد سعي الفورمولا واحد لزيادة أوزان السيارات

بينوتو: قطبا الانطلاق الأوّل على حلبتَي الشوارع لا يعكسان أداء فيراري الحقيقي
فورمولا 1

بينوتو: قطبا الانطلاق الأوّل على حلبتَي الشوارع لا يعكسان أداء فيراري الحقيقي

تحليل: لماذا انسحبت مرسيدس من تجارب بيريللي
فورمولا 1

تحليل: لماذا انسحبت مرسيدس من تجارب بيريللي

52د
راسل: موسم خال من النقاط في 2021 لن يمثّل "إخفاقًا" لويليامز
فورمولا 1

راسل: موسم خال من النقاط في 2021 لن يمثّل "إخفاقًا" لويليامز

أضخم وقائع الغشّ في الفورمولا واحد: فضائح التجسّس والحوادث والمزيد
فورمولا 1

أضخم وقائع الغشّ في الفورمولا واحد: فضائح التجسّس والحوادث والمزيد

17س
أحدث ملفات الفيديو
وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى 02:38
فورمولا 1
08-05-2021

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى

هاميلتون يتلقى جائزة 00:32
فورمولا 1
08-05-2021

هاميلتون يتلقى جائزة "لاوروس" للمرة الثالثة

الأكثر شعبية اليوم

تحليل: لماذا انسحبت مرسيدس من تجارب بيريللي
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: لماذا انسحبت مرسيدس من تجارب بيريللي

أضخم وقائع الغشّ في الفورمولا واحد: فضائح التجسّس والحوادث والمزيد
فورمولا 1 فورمولا 1

أضخم وقائع الغشّ في الفورمولا واحد: فضائح التجسّس والحوادث والمزيد

رالي الربيع الـ 36: ثلاثية فغالية.. روجيه وعبدو وأليكس.. والراعي للدفاع عن لقبه
راليات شرق أوسطية أخرى راليات شرق أوسطية أخرى

رالي الربيع الـ 36: ثلاثية فغالية.. روجيه وعبدو وأليكس.. والراعي للدفاع عن لقبه

راسل: موسم خال من النقاط في 2021 لن يمثّل "إخفاقًا" لويليامز
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل: موسم خال من النقاط في 2021 لن يمثّل "إخفاقًا" لويليامز

منصور عجّة.. الملياردير السعودي الذي وقف خلف نجاح مكلارين
فورمولا 1 فورمولا 1

منصور عجّة.. الملياردير السعودي الذي وقف خلف نجاح مكلارين

ألونسو: حلبات الشوارع هي السبب في تحسّن وتيرة منافسينا ولست قلقاً من أدائي
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو: حلبات الشوارع هي السبب في تحسّن وتيرة منافسينا ولست قلقاً من أدائي

رالي الربيع الـ 36: تحت مجهر الملاح جوزيف كميد
راليات أخرى راليات أخرى

رالي الربيع الـ 36: تحت مجهر الملاح جوزيف كميد

حمدة القبيسي تصنع التاريخ كأوّل إمرأة تصعد إلى منصة التتويج في الفورمولا 4 الإيطالية
سباقات المقعد الأحادي الأخرى سباقات المقعد الأحادي الأخرى

حمدة القبيسي تصنع التاريخ كأوّل إمرأة تصعد إلى منصة التتويج في الفورمولا 4 الإيطالية

أحدث الأخبار

هاميلتون ينتقد سعي الفورمولا واحد لزيادة أوزان السيارات
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون ينتقد سعي الفورمولا واحد لزيادة أوزان السيارات

بينوتو: قطبا الانطلاق الأوّل على حلبتَي الشوارع لا يعكسان أداء فيراري الحقيقي
فورمولا 1 فورمولا 1

بينوتو: قطبا الانطلاق الأوّل على حلبتَي الشوارع لا يعكسان أداء فيراري الحقيقي

تحليل: لماذا انسحبت مرسيدس من تجارب بيريللي
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: لماذا انسحبت مرسيدس من تجارب بيريللي

راسل: موسم خال من النقاط في 2021 لن يمثّل "إخفاقًا" لويليامز
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل: موسم خال من النقاط في 2021 لن يمثّل "إخفاقًا" لويليامز

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.