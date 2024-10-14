بينوتو: فيرستابن السائق الأفضل في الفورمولا 1 رغم أن سيارته ليست كذلك
يرى ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري السابق، أن ماكس فيرستابن أثبت أنه الأفضل حالياً في الفورمولا 1، رغم افتقار سيارته ريد بُل للسرعة الكافية.
على الرغم من امتلاك فيرستابن وفريقه ريد بُل أفضليه كبيرة خلال حقبة المؤثرات الأرضيات الحالية في الفورمولا 1، إلا أن فريق مكلارين انضم إلى المنافسة على اللقب في موسم 2024 الجاري.
ولم يتمكن فيرستابن من تحقيق أي فوز خلال آخر ثماني سباقات، بينما قلص لاندو نوريس الفارق بينه وبين السائق الهولندي إلى 52 نقطة فقط.
من جهة أخرى، تمكنت مكلارين من تجاوز ريد بُل والتقدم لصدارة ترتيب المصنعين بفارق وصل 41 نقطة.
وعندما سُئل بينوتو من قبل صحيفة "كوريري ديلا سيرا" عما إذا كان لا يزال يعتقد أن فيرستابن هو السائق الأفضل، أجاب: "نعم".
وأضاف: "فيرستابن أثبت ذلك، حتى مع سيارة أبطأ من غيرها".
بالمقابل، يتوقع بينوتو أن فيرستابن سيفوز بلقب السائقين في معركته مع نوريس، لكنه يتوقع أن فريق مكلارين سيحرز بطولة الصانعين.
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