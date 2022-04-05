بينوتو: فيراري مستعدة أكثر بكثير لمعركة اللقب مقارنة بموسم 2018

بعد عدة مواسم صعبة، بدأت فيراري تعود تدريجياً إلى الصدارة، حيث تقدم حالياً أكثر مواسمها تنافسية منذ سنوات طويلة.

ونجح الحصان الجامح بتحقيق الثنائية في جولة البحرين الافتتاحية مع شارل لوكلير وكارلوس ساينز اللذين حققا كذلك المركزين الثاني والثالث في السعودية.

وبيدو أن فيراري نجحت بتقديم أفضل سيارة لها على الإطلاق منذ 2018، التي قادها حينها سيباستيان فيتيل وكيمي رايكونن.

وفي 2018، أحرز فيتيل الفوز بخمسة سباقات في النصف الأول للموسم، وبدا أنه يسير على طريق منافسة لويس هاميلتون سائق مرسيدس، لكن وبعد العطلة الصيفية امتلكت مرسيدس الأفضلية.

وحسم هاميلتون لقب السائقين كذلك قبل جولتين على نهاية الموسم، بينما حققت مرسيدس لقبها الخامس على التوالي.

وكان السيناريو نفسه قد حصل في 2017، عندما تصدر فيتيل الجولات الـ 12 الأولى، قبل أن يتراجع خلف هاميلتون بعد العطلة الصيفية.

ويرى بينوتو أن الفريق بات في موقع أفضل حالياً مقارنة بالماضي.

فقال: "أعتقد أن الإبقاء على مستوى التطوير لهو تحدٍ دائم، ليس بالنسبة لنا فقط، بل لجميع الفرق".

وأكمل: "من الواضح أن منافسينا أقوياء للغاية في هذه الناحية، وقد أثبتوا ذلك مراراً وتكراراً، بينما نحن في موسمي 2017 و2018، خسرنا بعض الأفضلية خلال التطوير".

وتابع: "أعتقد بالنسبة لتصميم السيارة، حسّنا من أدواتنا، وعملنا في نفق الهواء وجهاز المحاكاة".

وأردف: "أعتقد أننا حالياً بتنا مستعدين بشكل أكبر من الماضي لمعركة اللقب".

سيباستيان فيتيل، فيراري وكيمي رايكونن، فيراري تصوير: إريك جونيوس

بالمقابل، يعي بينوتو أن سقف ميزانيات الفورمولا واحد حالياً لا يسمح بعمليات تطوير استكشافية، بالتالي لا بد من حصر التركيز على التحديثات المناسبة.

فقال: "بالمقارنة مع المرات الماضية، فإن سقف النفقات سيلعب دوراً في معدل عملية التطوير، أعتقد أن هذا هو المفتاح الأساسي".

وتابع: "قلقي هو ضرورة الحاجة لتطبيق صحيح وإشراف صارم للقانون، لأن ذلك قد يلعب دوراً حاسماً في حرب التطوير".

واسترسل معلقاً على موعد التحديث القادم: "أعتقد أنها مسألة وقت قبل أن تكون حزمة التحديثات جاهزة، نحاول عدم إنفاق الكثير كي نبقى ضمن سقف النفقات".

واختتم: "لذا، نحن لا نتوقع تطويراً كبيراً للسباق التالي في ملبورن، لكن حالما تجهز التحديثات فسنعتمدها".