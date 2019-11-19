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بينوتو: فيراري "محظوظة" لتصادم فيتيل ولوكلير هذا الموسم

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بينوتو: فيراري "محظوظة" لتصادم فيتيل ولوكلير هذا الموسم
19-11-2019

يرى ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أن العلامة الإيطالية "محظوظة" لتصادم سائقَيها سيباستيان فيتيل وشارل لوكلير هذا الموسم، كي يحظيا بفرصة تصفية الأجواء بينهما قبل موسم 2020 المقبل.

يعتقد بينوتو أن سائقَيه تجمعهما علاقة جيدة بالرغم من لحظات التوتر التي جمعتهما في أول موسم ينضم فيه لوكلير إلى القلعة الحمراء، بالرغم من أن الثنائي لم يتصادما على المسار إلا مرة واحدة حتى الآن في سباق جائزة البرازيل الكبرى.

ارتطمت سيارتا فيراري ببعضهما البعض قبيل نهاية السباق في إنترلاغوس بعد أن تجاوز لوكلير زميله فيتيل، حيث حاول بطل العالم أربع مرات فيتيل استعادة مركزه قبيل المنعطف الرابع.

وكان بينوتو قد صرّح بدايةَ موسم 2019 أن إدارة سائقَين من معيار فيتيل والنجم الصاعد لوكلير يعتبر "حظوةً"، وفي البرازيل كرّر بينوتو هذه الفكرة.

فقال: "مازلتُ مقتنعاً بأنّ إدارة هذين السائقين الجيدين تعتبر ’حُظوة’. إنهما سائقان جيدان جداً".

وأكمل: "كلٌّ منهما وبالتأكيد يعتبر معياراً محفزاً للآخر. لقد رأيناهما يتحسّنان على مدار الموسم. سيباستيان خلال النصف الثاني بات بالتأكيد سريعاً جداً".

وأضاف: "لذا أعتقد أنه وبشكل عام، مازالت إدارة العلاقة بينهما ’حظوة’".

وأردف: "ما حصل، يمكنني القول بأننا محظوظون لحصوله هذا الموسم، لأنه على الأقل سيمنحهما فرصاً لتصفية الأجواء بينهما استعداداً للموسم المقبل حيال ما يجب تفاديه".

واسترسل: "لذا، أنا مسرور باستغلال فرصة ما حصل، على الأقل لتصفية الأجواء بينهما للمستقبل".

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بالمقابل، انسحاب فيراري المزدوج في البرازيل لا يؤثر على موقعها ضمن ترتيب البطولة إذ حسمت بالفعل المركز الثاني خلف مرسيدس.

لكن، يجب على فريق مارانيللو ضمان عدم تصعيد التوتر بين  سائقَيه للموسم المقبل، إذ يجب مناقشة أية عواقب ناتجة عن حادثة البرازيل داخلياً خاصة وأنّ حكّام السباق لم يحددوا السائق المُلام فيما حصل.

بالرغم من أنّ لقطات الكاميرا أظهرت وبوضوح أن فيتيل تحرك إلى الجهة اليسرى صوب لوكلير حين كان إلى جانبه.

لكن بينوتو قال أنّ المسألة لا تتمحور حول "إدارة التعامل مع فيتيل" الذي لم يمتثل لأوامر الفريق في روسيا.

فقال: "المسألة تتمحور حول إدراك ما حصل والأخطاء التي ارتُكبت".

وأكمل: "أعتقد أنه وسواءً كنتَ سائقاً أو مهندساً، مهما كان عملك، فإن إدراك الأخطاء أمر هام، لأن تلك هي الطريقة الوحيدة التي تدفعك للتحسّن".

واسترسل: "لذا أعتقد أنه سيكون من المهم لكلا السائقَين فهم ما حصل، وضمان  - ليس ضمن خضمّ اللحظة، لكن عندما نمتلك الوقت الكافي لنجتمع جميعنا في مارانيللو - فهم ما حصل ومعرفة مكمن الخطأ".

واختتم: "لا يعود الأمر لي كي أوجه لهما اللوم. بل عليهما إدراك الخطأ لوحدهما".

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