بينوتو: فيراري ليست في أزمة حتى الآن رغم الانسحاب المزدوج في مونزا

عجزت فيراري عن إكمال سباق مونزا مع أي من سيارتيها، وذلك بعد انتهاء سباق كل من سيباستيان فيتيل وشارل لوكلير مبكرًا قبل وصول السباق إلى منتصفه.

حيث اضطّر فيتيل إلى الانسحاب بعد ست لفّات فقط من البداية جرّاء مشكلة في المكابح، في حين تعرض لوكلير لحادثة على سرعة عالية عندما كان بالمركز الرابع، لينسحب هو الآخر ويُنهي آمال فيراري بإحراز النقاط في سباق موطنها.

وقد سجّل ذلك السباق المرة الثانية على التوالي التي تعجر فيها فيراري في تسجيل النقاط وسط معاناتها المستمرة لبلوغ وتيرة جيّدة في مواجهة منافساتها من مجموعة فرق الوسط.

وتراجع الفريق الإيطالي الآن إلى المركز السادس في ترتيب بطولة الصانعين خلف رينو، وبفارق 14 نقطة فقط أمام ألفا تاوري في المركز السابع.

وقال بينوتو عقب سباق جائزة بلجيكا الكبرى في سبا أنّ الفريق لا يواجه أزمة، ولكنه في قلب "عاصفة"، حيث شعر بأنّ شيئًا لم يتغيّر كذلك بعد الانسحاب المزدوج في مونزا.

فقال: "أعتقد بأنّنا لم نكن في أزمة في المرة الأخيرة، ويُمكنني أن أؤكّد بأنّ الوضع ليس هكذا أيضاً في هذه المرة".

وأضاف: "يُمكنني القول بأنّ ما حصل كان نهاية سيئة لسباق صعب، ولا سيّما عندما تواجه مشاكل في الموثوقيّة مثل التي واجهها سيباسيتان".

وتابع: "تلك أسوأ نهاية لجولة صعبة. لكن الأمر الأكثر أهمية هو أن نتطلّع للأمام ونضع تلك الدروس المستفادة في الحسبان لما هو قادم، وأنّ بوسع الفريق أن يكون أقوى".

وقد عانت فيراري مع السرعة على المقاطع المستقيمة بعد التوجيه التقني الذي أصدرته فيا من أجل تقييد قوانين المحرك التي تم اعتمادها خلال العطلة الشتوية.

وكان ذلك يعني أنّ الحلبات المتطلبة للطاقة مثل سبا ومونزا كان من المتوقّع دومًا أن تمثّل تحديًا صعبًا أمام فيراري، وهذا ما يمنح بينوت الأمل بأنّ السباقات المُقبلة ستشهد نتائج أفضل لفريقه.

حيث قال: "علمنا بأنّ جولتي سبا ومونزا ستكونان صعبتين علينا، ستكونان الأسوأ. لذلك آمُل أن يكون السباق المُقبل أفضل بعض الشيء. لكنني في النهاية أعتقد بأنّ أداء السيارة الحالية ليس ما نودّه بكل تأكيد".

جديرٌ بالذكر أنّ فيراري ستحتفل بسباقها رقم 1000 في الفورمولا واحد نهاية هذا الأسبوع مع جائزة توسكانا الكبرى على حلبة موجيللو، والتي تتمتع بخصائص مختلفة عن كل من سبا ومونزا.

وعن ذلك قال بينوتو: "لدينا فرصة أخرى نهاية هذا الأسبوع، كما أنّه سباق مهم بالنسبة لنا، الجائزة الكبرى رقم 1000 لفيراري".

واختتم: "إنّها حلبة مختلفة بالمقارنة مع سبا ومونزا، لذلك أعتقد بأنّه سيكون من المهم بالنسبة لنا أن نفهم مستوى التنافسية الذي نحظى به على حلبة كهذه".