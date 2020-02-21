بينوتو: فيراري ليست بسرعة مرسيدس وريد بُل في التجارب الشتوية

انطلاقة فيراري لهذه التجارب كانت متواضعة بإحرازها للمركز الثامن في اليوم الافتتاحي، قبل أن يتقدّم سيباستيان فيتيل للمركز السادس في اليوم الثاني، أمّا خلال اليوم الثالث والأخير فقد تعرّض الألماني لمشكلة في محرك سيارته أجبر فريقه على تغييره منتصف اليوم.

وتعليقًا على أداء فيراري في هذه التجارب، قال بينوتو "من الصعب معرفة مدى السرعة التي بإمكاننا تحقيقها ولكننا سنقوم بمراجعة جميع البيانات في الأيام المقبلة، إلّا أنني لا أعتقد بأننا بسرعتهما (مرسيدس وريد بُل)".

وتابع: "هل تعترينا أيّة مخاوف؟ نعم بكلّ تأكيد - عندما لا تكون سريعًا مثلما تريد. لكنّني أرى بأنّ الوقت مبكّر للغاية لتحديد ذلك وفهمه".

وأكمل: "تلك الأيام الثلاثة كانت مهمة للغاية بالنسبة لنا كوننا على الأقل جمعنا كل البيانات الآن لنملك فكرة واضحة وفهمًا أفضل".

وتابع "لكن ما هو أكثر أهمية هو تأكدنا من قيامنا بتطوير السيارة في الاتجاه الصحيح. إنه موسمٌ طويل مع 22 سباقًا محتملاً. لذلك أعتقد بأنه سيكون هناك وقتٌ لتعويض التأخر في نهاية المطاف".

وأضاف "دعونا ننتظر حتى الأسبوع المقبل وانطلاق جولة أستراليا بعده من أجل تقييم الأداء الحقيقي للجميع".

وعندما سُئِل بينوتو عمّا إذا يعتقد بأنّ سيارة "أس.أف1000" ستكون قادرة على التغلّب على مرسيدس، أجاب الإيطالي قائلاً "أعتقد بأنه من المبكر جدًا معرفة ذلك. ولكني أعتقد بأنّ فيراري ستكون جاهزة لهزيمة الآخرين على مدار الموسم. هل سنكون الأفضل في أستراليا؟ ربما لا".

وأكمل "لقد رأيت سرعة مرسيدس وريد بُل. ولكننا سنُقيّم الأداء الحقيقي في الأسبوع المقبل فقط أو حتى في أستراليا. ولكن قد تتغيّر الأمور خلال الموسم الطويل مع إقامة 22 سباقًا".

كما أكّد مدير فريق فيراري بأنّ فريقه لن يجلب تحديثات كبيرة حتى جولة أستراليا إذ ختم حديثه قائلاً "الإمكانات موجودة بالفعل، ولكن بالنسبة لنا من الأفضل تحسين الحزمة الحالية لدينا وتطويرها".