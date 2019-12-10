بينوتو: فيراري ليست بحاجة لتغييرات "جذرية"

ترقى بينوتو المدير التقني لدى فيراري ليشغل منصب مدير الفريق مع بداية موسم 2019، حيث حلّ بديلاً عن ماوريتسيو أريفابيني، لكنه اضطر للانتظار إلى ما بعد العطلة الصيفية كي يحتفل بانتصاره الأول مع القلعة الحمراء.

وواجهت فيراري في 2019 مشاكل في موثوقية السيارة، إضافة إلى أخطاء من قبل طاقم العمل وسائقَيها، ما تركها خلف مرسيدس ضمن ترتيب بطولتَي المصنعين والسائقين.

لكن، وبعد مراجعة أخطاء الموسم المنصرم، قال بينوتو: "أعتقد أن كل خطأ منها، وفي حال استفدنا من الدرس الناتج عنه، يمنحنا فرصة تحسين أنفسنا".

وأكمل: "أعتقد أننا لسنا بحاجة للتغيير، لسنا بحاجة لتغييرات كبيرة، أو جذرية".

وتابع: "أعتقد أنها مسألة خبرة".

وأضاف: "لطالما قلنا أننا فريق شابّ، وأمامنا الكثير لنتعلمه. لذا، إنها مسألة ضمان تقييم ما حصل هذا الموسم (وتأكيد عدم تكراره)".

ويعمل لورنت ميكيز على مساعدة بينوتو في النواحي الرياضة على المسار، ضمن دوره كرئيس لقسم العمليات وكذلك منصبه كمدير رياضي.

لكن، لم يظهر الفريق تركيزاً كافياً كامل الموسم، كما ساهمت أخطاء السائقَين والتوتر بينهما في إضاعة فرص ثمينة، حيث تأثرت 12 جولة من أصل 21 بأخطاء فيراري.

وبدا أن الحصان الجامح يسير على طريق إنهاء الموسم بزخم مرتفع بعد فورة الأداء المثير للإعجاب بعد العطلة الصيفية.

لكنّ وتيرة الأداء تلك أدت إلى موجة انتقادات وتشكيك واسعة من قبل المنافسين، وكذلك لإصدار توجيه تقني من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" للتأكد من عدم وجود إمكانية استفادة محتملة من ثغرة في قوانين الوقود.

وانتهى موسم فيراري بطريقة أقل تنافسية خلال السباقات الثلاثة الأخيرة، مع منصة تتويج واحدة حققها لوكلير في أبوظبي.

حيث أجاب بينوتو حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن سبب انخفاض تنافسية فيراري آخر الموسم: "علينا ألا ننسى أن مرسيدس جلبت تحديثاً انسيابياً في اليابان. كما أن ريد بُل تحسنت كذلك".

وأكمل: "في أبوظبي، لم تتناسب الحلبة مع خصائص سيارتنا في الحقيقة".

وتابع: "لكن بالتأكيد، يبدو أننا خسرنا بعض الأداء في السباقات الأخيرة".

واسترسل: "حلبة أبوظبي خاصة للغاية، لكن أمامنا الكثير لنتعلمه حيال سبب انخفاض تنافسيتنا في المقطع الأخير، أو سبب عدم قدرتنا مع الإطارات الجديدة أو في بداية السباق مجاراة الآخرين، لكن وعندما تبدأ الإطارات بالاهتراء فإن ذلك يزيد من صعوبة الوضع بالنسبة لنا".

واختتم: "لذا، ليست لدي الإجابات. لكنني أعلم أن هناك الكثير من التحليلات لنتعلم منها".