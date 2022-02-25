بينوتو: فيراري ليست أبرز المرشّحين لموسم 2022

قدّمت سيارة "اف1-75" أداءً قويًا بشكلٍ ثابت منذ بداية التجارب يوم الأربعاء، كما تصدّر شارل لوكلير جدول الأزمنة أمسٍ الخميس.

وتمّتعت الحظيرة الإيطاليّة بأفضليّة كبيرة في النصف الأوّل من 2021 عندما استفادت من سلّم الاختبارات الانسيابيّة الذي فرضته "فيا".

إذ بحلولها في المركز السادس في بطولة الصانعين في 2020 فقد منحها ذلك أفضليّة أكبر على صعيد وقت اختبارات نفق الهواء وأنظمة الموائع الحسابيّة "سي اف دي".

وحتّى بعد تحيين منتصف 2021، الذي كانت فيه فيراري رابعة في البطولة حينها، فإنّ الفريق واصل الحصول على موارد انسيابيّة أكثر من مرسيدس وريد بُل حتّى ديسمبر.

كما أنّ إكمال الفريق لموسم 2021 في المركز الثالث في بطولة الصانعين لا يزال يمنحه وقتًا أكثر من فريقَي الصدارة على صعيد الاختبارات، وذلك حتّى التحيين في يوليو المقبل، بالرغم من غريمته مكلارين من العام الماضي تملك أفضليّة طفيفة الآن.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول المكاسب التي حقّقها الفريق من قوانين الاختبارات الانسيابيّة، قلّل بينوتو من شأن أيّ أفضليّة امتلكها الفريق.

وقال الإيطالي: "لو نظرنا إلى القدر، فإنّها بضع حصص إضافيّة في العام بأكمله، ربّما عُشر ثانية في اللفّة إن كنت جيّدًا جدًا".

وأضاف: "أعتقد بأنّ ذلك هو القدر، ومن ثمّ يتمحور كلّ شيء حول كيفيّة إدارتك لأولويّاتك، ومدى جودتك وكفاءة أنشطتك".

وأكمل: "لو نظرت إلى مرسيدس وريد بُل ومدى قوّتهما العام الماضي، فلا شكّ بأنّهما سيكونان قويين للغاية. أعتقد بأنّ تلك القوانين وُضعت لمساعدة الفرق الأقلّ كفاءة".

وأردف: "أعقتد بأنّنا كفيراري حاولنا التركيز على سيارة 2022. دائمًا ما قلنا بأنّها فرصة جيّدة. نحن الآن على الحلبة ونُحاول معرفة السيارة والتعوّد عليها. أعتقد بأنّ الأشهر المقبلة ستُخبرنا كيف نستفيد من ذلك، وليس الغد".

وواصل شرحه بالقول: "أعتقد بأنّ الأمر سيتطلّب أربعة أو خمسة سباقات قبل أن نرى الإمكانيّات الكاملة لهذه السيارات، لأنّها تتطلّب الكثير من التعلّم، والتأقلم والمعالجة. حتّى السباق الأوّل سيكون وضعًا مختلفًا بالكامل في البحرين، الحرارة ونوع المسار".

ثمّ تابع: "أنا متأكّدٌ من أنّ بوسعنا إيجاد توازنٍ مختلف بين الفرق على صعيد التنافسيّة. لذا لننتظر ونرى. أعتقد بأنّنا لسنا الفريق الأقوى بكلّ صدق. لا نزال منافسين خارجيين، ولسنا الأوفر حظًا".

لكنّ بينوتو اعترف بأنّ تجارب برشلونة سارت على نحوٍ جيّد لفيراري حتّى الآن، لكنّه شدّد على وجود الكثير لتعلّمه.

وقال في هذا الصدد: "لا نزال في الأيّام الأولى، من الرائع الحصول على هذا الثبات في التجارب، لأنّ هذا هو الوقت لمعرفة السيارة الجديدة. وعندما تُكمل الكثير من اللفّات فأنت تجمع البيانات بالتأكيد".

وأكمل: "لا يزال من المبكّر للغاية الحكم على الوتيرة. ما يُمكننا رؤيته هو أنّنا متقاربون جميعًا، وذلك هو الهدف من القوانين الجديدة. أعتقد بأنّه سيكون من المثير رؤية مدى تقاربنا منذ البداية".

وأردف: "ولن نظرتم إلى السيارات فهي مختلفة، وأعتقد بأن لا أحد توقّع ذلك، لذا هناك اختلافات كبيرة في التصاميم والأشكال. لكن مجدّدًا لو نظرتم على الأزمنة فأجل ستكون هناك اختلافات، لكنّها ليست ضخمة مثل ضخامة اختلاف التصاميم".

وقال بينوتو أنّه فخور بسيارة "اف1-75" الجديدة وطريقة تعافي فريقه من الكبوات الأخيرة.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ هذا فريقٌ رائع، ونحن متّحدون للغاية. كانت هناك بعض اللحظات الصعبة لنا في الأعوام الماضية. بالتأكيد موسم 2020 وكذلك 2021. وعندما تتواجد في هكذا وضعٍ صعب، وتبقى متّحدًا، وتعمل بجهد وتبذل أفضل ما في وسعك، فإنّ ذلك ليس بالأمر السهل على الإطلاق".

واختتم بالقول: "عندما أنظر إلى السيارة فأعتقد بأنّها جميلة. ربّما ليست بذات السرعة الآن، لكنّها جميلة بالتأكيد. أعتقد بأنّ ذلك يمنحنا فخرًا عاليًا، لأنّني فخورٌ بالفريق. ومن الرائع العمل معه. أعتقد بأنّ ذلك يعود على طريقة عملنا والتي تعكس رؤيتنا".