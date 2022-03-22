بينوتو: فيراري لا يُمكنها ارتكاب أيّة أخطاء في حرب التطوير التي تلوح في الأفق

قدّمت الحظيرة الإيطاليّة بداية مثاليّة للموسم الجديد، حيث حلّ سائقاها شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن في المركزين الأوّل والثاني في جائزة البحرين الكبرى.

لكن ضمن موسمٍ يُتوقّع أن تكون فيه حرب التطوير عدائيّة للغاية، فإنّ الترتيب الحالي سيتقلّب على الأرجح كثيرًا مع جلب الفرق لتحديثات على سياراتها.

ويتعقّد الوضع أكثر في المقابل نتيجة سقف النفقات في البطولة، وهو ما يعني عدم قدرة الفرق على إنفاق كلّ الأموال التي تريدها من أجل توفير الخطوات على الحلبة.

ويعي ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري العواقب الوخيمة التي تترتّب عن عدم عمل التحديثات الآن، حيث أشار إلى أنّ هناك المزيد من الوتيرة لاستخراجها من سيارة "اف1-75" الحاليّة.

وقال في هذا الصدد بعد سباق البحرين: "لا تزال هناك إمكانيّات في السيارة بالتأكيد، لكنّنا نحتاج لتطويرها".

وأضاف: "عندما تكون لديك قاعدة جيّدة وتقوم بالتطوير، فإنّك تحتاج للتأكّد من أنّ كلّ ما تجلبه على السيارة يُمثّل خطوة إلى الأمام".

وأردف: "ذلك أكثر أهميّة الآن بسبب سقف الميزانيّة. لا يُمكننا ارتكاب أيّة أخطاء. ستكون لدينا فرص تطوير أقلّ ومهما كان الذي سنفعله، فإنّنا نحتاج للتأكّد من أنّها تحديثات حقيقيّة ومناسبة".

وبالرغم من فوز فيراري بالجولة الافتتاحيّة فإنّ بينوتو لا يزال يشعر بأنّ ريد بُل ما زالت المرشّحة الأوفر حظًا للبطولة بالنظر إلى عدم وجود فارقٍ في الوتيرة بينهما.

وقال الإيطالي: "أعتقد بأنّ الآخرين أقوياء للغاية. أثبتوا قوّتهم في التصفيات، وكانت مجرّد تفاصيل في الحقيقة".

وأكمل: "أعتقد بأنّهم كانوا ليكونوا أكثر قوّة في السباق، لكن ربّما بسبب مشاكل الموثوقيّة أو كان هناك شيء غير مثالي في سيارتهم بناء على فهمناه من المحادثات اللاسلكيّة. كانوا سريعين للغاية بخلاف ذلك".

وأردف: "لو نظرت إلى فترة ماكس الأولى على إطارات مستهلكة، فقد كان بوتيرة شارل. لذا أعتقد بأنّه لا يجب أن ننسى أنّ أولئك هم أبطال العالم، ولا يزالون أبرز المرشّحين، وأعتقد بأنّ بوسعنا محاولة القيام بأفضل ما بوسعنا".

واختتم بالقول: "قد تختلف الصورة بالكامل في جدّة في غضون أسبوع، وأعتقد بأنّنا نحتاج للانتظار أربعة أو خمسة سباقات للحصول على الصورة الحقيقيّة".