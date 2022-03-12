بينوتو: فيراري لا تزال منافسًا "مستبعدًا" بالرغم من أدائها القويّ في التجارب

قدّمت سيارة "اف1-75" سرعة قويّة ثابتة في مختلف الظروف على مدار أيّام التجارب الستّة في برشلونة والبحرين، بالرغم من أنّ ريد بُل حقّقت خطوة كبيرة واضحة من خلال حزمتها الانسيابيّة في اليوم الأخير.

وكان كارلوس ساينز الإبن الأسرع في البحرين أمسٍ الجمعة، في حين كان شارل لوكلير الأسرع في مجريات السبت على إطارات "سي4" إلى أن تفوّق عليه ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل بإطارات "سي5".

وقال بينوتو في حواره مع القناة الرسميّة للبطولة: "أعتقد بأنّنا نركّز على أنفسنا، لقد كانت ستّة أيّام إيجابيّة. ذلك لأنّنا كنّا نتواجد على المسار بشكلٍ ثابت، وتعلّمنا الكثير حول السيارة، وجمعنا الكثير من البيانات والترابط مع أجهزة المحاكاة في المصنع في مارانيللو. كان ذلك الهدف الأوّل، وأعتقد بأنّنا حقّقنا ذلك".

وأكمل: "ومن ثمّ على صعيد الأداء فمن الصعب الحكم على ذلك. لا أزال أعتقد بأنّ ريد بُل ومرسيدس تبقيان المرشّحتين، أعتقد بأنّهما فازتا العام الماضي، ببطولتَي العالم، السائقين والصانعين، وأثبتتا قوّتهما في الماضي. كانت لهما أفضليّة ثانية في نهاية العام الماضي".

وأردف: "لا أعتقد بأنّ هناك سببًا يمنع أن يكونا الفريقين الأوفر حظًا. هما كذلك بالنسبة لي".

ثمّ تابع: "أعتقد بأنّ علينا كفيراري أن نُحاول أن نكون بمثابة المرشّحين المستبعدين على الأقلّ، وأن نكون قريبين قدر المستطاع. بالتأكيد آمل أن نكون قريبين للغاية".

وبالرغم من حذره إلّا أنّ بينوتو اعترف بأنّ فيراري أثبتت امتلاكها الإمكانيّات للتواجد في الأمام.

وقال حيال ذلك: "لو نظرنا إلى المواسم الماضية كذلك فقد حللنا في الوصافة في 2017 و2018 كذلك، كانا موسمين جيّدين. كان 2020 صعبًا للغاية علينا، وتمّ تجميد أغلب السيارة في 2021".

وأكمل: "لذا أنا متأكّدٌ من أنّ هذا الفريق رائع وقوي، وأثبت مجدذدًا هذا العام أنّ بوسعنا العودة لنكون تنافسيين، وذلك محلّ تركيزنا".

وأردف: "هناك الكثير لفعله، أعتقد بأنّه موسمٌ طويلٌ للغاية. ستكون البحرين السباق الأوّل، لكن لدينا بعدها 21 أو 22 سباقًا".

وأضاف: "أعتقد بأنّ التطوير خلال الموسم سيكون مهمًا كذلك. يتعلّق الأمر بالتركيز على أنفسنا ومحاولة تقديم أفضل عملٍ ممكن".

وعندما سُئل عن تشكيلة سائقيه، أجاب: "أعتقد بأنّ لدينا سائقين جيّدين وموهوبين وسريعين. لديهم هدف، وهو هدفٌ مشترك".

واختتم بالقول: "آمل أن نحظى ببطولة جيّدة، أثبتا العام الماضي قدرتهما على التعايش بشكلٍ جيّد. أعتقد بأنّ ذلك مهم. لنبدأ الموسم ونستمتع وآمل أن يستمتعا كذلك".