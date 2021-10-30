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بينوتو: فيراري غير مهتمة بنظام التعليق الخلفي الجديد في سيارة مرسيدس

قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري في الفورمولا واحد أنه لا يرى أية أمر "غير قانوني" في نظام التعليق الخلفي لسيارة مرسيدس، مشيراً أن فريقه لم يهتم بالأمر بشكل كبير.

بينوتو: فيراري غير مهتمة بنظام التعليق الخلفي الجديد في سيارة مرسيدس

بات نظام التعليق لدى مرسيدس مثار جدل مؤخراً وذلك بعد فيديو تحليلي أظهر انخفاض السيارة على السرعات المرتفعة في المقاطع المستقيمة بهدف رفع سرعتها القصوى.

وصرح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن هذا النظام قد يحقق مكاسب قوية للسهام الفضية فيما تبقى من جولات.

لكن بينوتو لا يرى أية مشكلة في نظام تعليق سيارة مرسيدس، حيث أشار إلى أنه قانونيّ من وجهة نظره.

فقال: "بصراحة، لست مهتماً كثيراً بالموضوع. ولا أتابعه، بل سمعتُ عن ذلك النظام".

وتابع: "لا أرى أية مشكلة فيه، ولا أراه غير قانوني. ما أعني أنه ليس بالأمر المفاجئ، كيفية تصرف السيارة".

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من جهته، أشار أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين إلى أنه لا يعير انتباهاً كبيراً لنظام التعليق الخلفي في سيارة مرسيدس، بل يوفر تركيزه لصرفه في مكان آخر.

فقال: "بصراحة، رأيتُ البارحة فيديو قناة ’سكاي’ التحليلي. لكننا لم نصرف طاقتنا على هذا الموضوع بتاتاً".

وتابع: "لدينا ما يكفي من التركيز لصرفه على أنفسنا وعلى خوض الجولات بالأداء المطلوب".

واختتم: "لذا سنتكلم عنه مجدداً بعد أسبوع مع الفريق، لنرى إن كان هناك أية فائدة منه أم أنه مجرد كلام في أروقة البطولة".

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ثقة بيريز بنفسه تعززت مع بلوغ ريد بُل إعدادات ملائمة أكثر لأسلوب قيادته
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ثقة بيريز بنفسه تعززت مع بلوغ ريد بُل إعدادات ملائمة أكثر لأسلوب قيادته
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