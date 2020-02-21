بينوتو: فيراري ستطالب "فيا" بتوضيحات حيال نظام "داس"

أشارت مرسيدس بوضوح إلى أنها تناقشت مع "فيا" حيال قانونية نظام "داس" الجديد قبل الشروع به.

واعترف بينوتو أن فيراري لم تتمكن بعد من فهم كامل إمكانيات النظام الجديد، موضحاً أن الحصان الجامح لن يتمكن من نسخ هذا الاختراع حتى منتصف الموسم.

فقال: "رأيتُ الكثير من النقاشات حيال الأمر. شخصياً، لم أنظر في التفاصيل، لكنني أثق بشكل كامل في ’فيا’. أنا واثق أنهم اتخذوا القرار الصحيح أو سيتخذونه. لكنني أثق تماماً بحكم ’فيا’".

وأكمل: "هل نناقش المسألة مع ’فيا’؟ ليس بعد. سنطلب بعض الإيضاحات، من المهم بالنسبة لنا أن نفهم، لكن كما قلت، لن نعترض على قرار ’فيا’، لأننا نثق بهم بشكل كامل".

من جهة أخرى، أكد بينوتو أنه وفي حال قام الفريق بنسخ النظام، فإن عملية التطوير قد تستغرق وقتاً طويلاً.

فقال: "في حال كان مفيداً - ولا أدري إن كان النظام يستحق أم لا - ستكون عملية التطوير طويلة بالتأكيد. إنه تصميم جديد بالكامل، بحاجة لعمل تصميمي ومن ثم إنتاجه وتصنيعه. ويجب أن يكون آمناً. إن أردنا تصميمه، أعتقد أننا قد ننتهي منه بحلول منتصف الموسم على الأقل".

وأكمل: "أعتقد أننا بحاجة لفهم كيفية عمله وما هي فوائده على الأداء. لا أعتقد أننا نمتلك أية فكرة عن ذلك بعد. لكننا سننظر في الأمر من دون شكّ وكذلك لناحية فائدته من عدمها".

وحين سُئِل إن كان نظام "داس" سيغير من قواعد اللعبة لصالح مرسيدس، قلل بينوتو من هذه التكهنات.

فقال: "بالتأكيد تمتلك مرسيدس سيارة رائعة، وأثبتت سرعتها. هناك الكثير من الإبداعات في السيارات، وأعتقد أن هناك بعض الحلول نسختها مرسيدس من فيراري والعكس صحيح كذلك".

واختتم: "لكنني لا أعتقد أنه اختراع سيغير قواعد اللعبة. أعتقد أنه جزء من حزمة كاملة وأعتقد أنها حزمة جيدة تلك التي يمتلكونها".