بينوتو: فيراري تواجه صعوبات في إيجاد فرصٍ لناشئيها ضمن الفورمولا واحد

لدى فيراري مقعد مع هاس يشغله ميك شوماخر، لكن العقد الذي يضمن مقعداً كذلك ضمن فريق ألفا روميو - والذي شغله شارل لوكلير في 2018 ومن ثم أنطونيو جيوفينازي - سيتغير بدءاً من 2022.

وبالرغم من أنّ فريدريك فاسور مدير فريق ألفا روميو لم ينفِ إمكانية الإبقاء على جيوفينازي، لكنه يتطلع لأية خيارات أخرى متاحة إلى جانب فالتيري بوتاس للموسم المقبل.

وبينما نجحت ريد بُل بتأمين مقعد لسائقها أليكسندر ألبون مع ويليامز، وتواجد إستيبان أوكون الذي تدعمه مرسيدس ضمن صفوف ألبين، فإن فيراري تواجه صعوبات كبيرة في تأمين مستقبل سائقيها الناشئين.

كالوم إيلوت الذي عمل إلى جانب روبرت كوبتسا كسائق احتياطي هذا الموسم، بدأ بالفعل السعي نحو مشاركة محتملة في إندي كار.

ولا توجد حتى الآن أية بوادر حيال مستقبل روبرت شفارتزمان الذي يحتل المركز الثالث ضمن بطولة الفورمولا 2 في موسمه الثاني. بينما يحتل ماركوس أرمسترونغ المركز 14 بعيداً عن فرصةٍ للتواجد في الفورمولا واحد.

لكن من ناحية إيجابية، فإن جميع الفرق باتت الآن ملزمة بإشراك سائقين ناشئين ضمن حصص التجارب الحرة خلال جولات السباقات وفقاً للقوانين الجديدة.

حيث أجاب بينوتو حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال مستقبل السائقين الناشئين لدى فيراري: "بالتأكيد من المؤسف عدم وجود فرص لتأمين مقاعد في الفورمولا واحد".

وتابع: "لا يوجد بدائل كذلك. أعتقد أن أي سائق قويّ بوسعه إيجاد فرصة، لكن لا بد من تقديم المساعدة في هذا الصدد، تسهيل تواجد الناشئين في الفورمولا واحد".

روبرت شفارتزمان، بريما تصوير: صور موتورسبورت

وأردف: "بالتأكيد نحن كفريق نحاول مساعدة سائقينا الناشئين، لدينا أكاديمتنا الخاصة، ونحن نحاول منحهم أكبر قدر ممكن من الفرص للتواجد على متن سيارة فورمولا واحد".

واسترسل: "هناك نقاشات على الدوام بين الفرق، الاتحاد الدولي للسيارات والفورمولا واحد حيال كيفية مساعدة السائقين الناشئين وتقديمهم ضمن حصص التجارب الحرة ومنحهم تجارب إضافية وغير ذلك".

واستطرد: "هذه نقاشات مهمة بالتأكيد. ولا بد من السعي لتأمين فرص للسائقين اليافعين".

وحيال مستقبل شفارتزمان، قال بينوتو: "أعتقد أنه علينا أولاً إكمال الموسم. لم يكن موسماً سهلاً له حتى الآن".

واختتم: "لكن تركيزه كبير للغاية ويحاول تقديم نتائج جيدة، لذا لن نقوم بتشتيت تركيزه. سنواصل تقديم الدعم له كي يحقق أفضل ما يمكن حتى نهاية الموسم".