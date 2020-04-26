بينوتو: فيراري تنوي أن تكون مرنة من أجل إقامة موسم 2020

مع تأجيل أو إلغاء أوّل تسعة سباقات من الموسم حتّى الآن، فإنّ عددًا من الأفكار قد طُرحت على طاولة المفاوضات – من بينها الاقتصار على عطل نهاية أسبوع بيومين فقط، أو إقامة حدثين على ذات الحلبة، أو حتّى تمديد مطلع عام 2021.

ومن المفترض أن ينطلق الموسم من بوابة جائزة النمسا الكبرى، لكنّ بينوتو اعترف بأنّه من المستحيل معرفة موعد انطلاق الموسم.

وقال الإيطالي لقناة "سكاي سبورتس نيوز": "أعتقد بأنّه من الصعب الإجابة. أعتقد بأن لا أحد يعلم متى ستكون الانطلاقة. عقدنا اجتماعًا مع الفورمولا واحد وفيا والفرق الأخرى وتباحثنا هذه المسألة بالتأكيد".

وأضاف: "تُحاول الفورمولا واحد بكلّ تأكيد تنظيم أفضل بطولة ممكنة في هذا الموسم، بالانطلاق في يوليو وقد يكون ذلك ممكنًا، لكنّنا لم نتلقّ أيّ تأكيد في الوقت الحاضر".

وأردف: "ستتّضح الصورة ربّما بحلول نهاية شهر مايو. أعتقد بأنّه من مصلحة الجميع بدء التسابق حالما يُمكن ذلك، عندما يحدث ذلك فسنُحاول إقامة أكبر عددٍ ممكن من السباقات. لكنّني أعتقد بأنّه لا يزال الوقت مبكّرًا للغاية اليوم للحديث عمّا سيحدث في المستقبل".

وفي ما يتعلّق بالخيارات المتاحة، قال بينوتو: "نعلم بناءً على القوانين الرياضيّة بأنّك تحتاج لثمانية سباقات على الأقلّ كي تُحتسب بطولة للعالم. لكنّني أعتقد بأنّ الفورمولا واحد تسعى لإقامة عددٍ أكبر من ذلك".

وأكمل: "أعتقد بأنّ الأهمّ بالنسبة إلينا هو أن نكون مرنين. أنا متأكّدٌ من أنّ تشايس كاري والفرق سيكونون قادرين على تقديم أفضل بطولة ممكنة".

وواصل شرحه بالقول: "لذا أعتقد بأنّه من جانبنا، مهما كان ما يحتاجونه، أي عطل نهاية أسبوع قصيرة، أو سباقات مزدوجة، أو أيّ موعدٍ سينتهي فيه الموسم، أو جمع كلّ السباقات وراء بعضها، فإنّ من المهمّ أن نكون مرنين ونتأكّد من أن نُقدّم سباقات جيّدة للمشجّعين".

وقال بينوتو أنّه كان متجهّزًا لأن يمتدّ الموسم حتّى العام المقبل.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّ علينا الانتظار الآن. نحن متجهّزون من جانبنا لدعم أيّ خيارٍ سيُتّخذ".

وأضاف: "مهما كان الوضع فأعتقد بأنّ من المهمّ من جانبنا أن نكون داعمين ونتأكّد من أنّنا نقوم بكلّ ما يلزم".