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فورمولا 1 / جائزة بلجيكا الكبرى / أخبار عاجلة

بينوتو: فيراري تصارع في قلب "العاصفة" لكنها ليست في "أزمة"

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بينوتو: فيراري تصارع في قلب "العاصفة" لكنها ليست في "أزمة"

اعترف ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري في الفورمولا واحد أن العلامة الإيطالية تصارع "في قلب العاصفة" التي تعاني منها حالياً، لكنه نفى أن يكون الحصان الجامح يواجه أزمة حقيقية.

عانت فيراري من موسم صعب للغاية حتى الآن في 2020، إذ ظهرت بأضعف أداء تنافسي لها منذ سنوات عديدة، ولم يتمكن سائقاها سيباستيان فيتيل وشارل لوكلير من تسجيل النقاط، في سباق شهد ضعفاً واضحاً في وتيرة السيارة الحمراء.

لكن وبينما كشفت سبا نقاط ضعف سيارة فيراري بوضوح، يرى بينوتو ضرورة النظر إلى الأمور ضمن سياقها، وسط اعتقاده بأن ما حصل ليس إلا كبوة واحدة لن تتكرر للحصان الأسود، بسبب خصائص الحلبة البلجيكية.

حيث قال بينوتو في تصريح لقناة "سكاي إيطاليا": "أعتقد أنه من الخطأ استعمال كلمة ’أزمة’ في الوقت الراهن حيال ما نمرّ به".

وأكمل: "بالتأكيد هذه نتيجة سيئة جداً ضمن موسم صعب نمر به. لكننا كنا نعلم ما سيأتي، وتوقعنا ذلك منذ التجارب الشتوية، ومن ثم جاءت قوانين تجميد التطوير ما يعني استحالة تطوير السيارة".

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وأثارت درجة معاناة فيراري في بلجيكا الكثير من الكلام حيال ضرورة خوض الفريق لإعادة هيكلة شاملة للعودة إلى المستوى الاعتيادي.

لكن وبينما تُثار علامات الاستفهام حيال مدى صلاحية بينوتو لإدارة فريقٍ مثل فيراري، يرى الأخير أنه على الجميع في مارانيللو الحفاظ على تركيزهم.

فقال: "جميعنا نتحمل مسؤولية الوضع الراهن. أتحمل مسؤوليتي كمدير فريق كذلك، وكذلك جميع العاملين في مارانيللو".

وتابع: "جميعنا في القارب نفسه. بالرغم من أن الفريق يصارع في قلب العاصفة، لكننا متحدون معاً. ليست هناك أزمة ولا توتر. بالمقابل، هناك إحباط وخيبة أمل لدى كل منا. لكنني أعتقد أن هذا الإحباط يجب أن يتحول إلى عزيمة وتصميم وردة فعل قوية".

وتأتي كبوة فيراري الواضحة هذه قبل سباقَين على حلبتي الموطن للعلامة الإيطالية، في مونزا وموجيللو.

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وحين سُئِل حيال الرسالة التي يود توجيهها إلى جميع داعمي فيراري، أجاب بينوتو: "نحن نتفهم وجهة نظر المتابعين. نحن متأسفون جداً، وعلينا في البداية الاعتراف بالوضع، ونحن متأسفون بالفعل".

وأكمل: "ما يحصل في  الحقيقة أننا نمتلك سيارة خسرت الكثير من الطاقة، تماماً كما حصل مع جميع مصنّعي المحركات. لكننا تأثرنا أكثر من غيرنا".

واختتم: "العام الماضي كان المحرك يغطي على نواقص السيارة، لكن وفي هذا  الموسم لم يعد بوسعنا ذلك. لقد بدأت تنكشف نقاط الضعف. ومن الواضح أن علينا التحسن".

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