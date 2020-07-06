بينوتو: فيراري تخسر 0.7 ثانية في اللفة لناحية أداء وحدة الطاقة

عانت فيراري من تصفيات كارثية على حلبة ريد بُل رينغ، حيث تأهل شارل لوكلير سابعًا بفارق قارب الثانية عن صاحب قطب الانطلاق الأول، وذلك بعد عام على تحقيقه للزمن الأسرع في تصفيات 2019 على نفس الحلبة.

وتمكن لوكلير من الحلول ثانياً خلال السباق بالرغم من قضاء بعض الوقت بين فرق الوسط، أما زميله سيباستيان فيتيل فقد تأهل بالمركز 11 وأنهى السباق عاشراً بعد حادثة مع كارلوس ساينز.

وبعد أن برز محرك فيراري كأفضل محركات البطولة في 2019، يبدو أن الأداء تراجع كثيراً في 2020، إضافة إلى أن جميع الفرق التي تتزود بمحركات فيراري تلقت ضربة كبيرة في الأداء أيضاً بالمقارنة مع جولة النمسا من العام الماضي.

ويأتي هذا التراجع في أداء المحرك بعد التسوية السرية التي أتمّتها فيراري و"فيا" فيما يتعلق بقانونية وحدة طاقة السيارة الحمراء في 2019، وسط عودة الشكوك في هذا الصدد.

وضمن معرض كلامه بعد سباق النمسا، أوضح بينوتو أنه وبينما هناك حزمة تحديثات كبيرة للسيارة الحالية مقررة لجولة المجر، إلا أنه لا يوجد حلّ سهل للمشكلة الحالية.

فقال: "علينا تحسين سيارتنا، وهناك عدم توافق بين التصميم وأداء السيارة خاصة من الناحية الانسيابية".

وأكمل: "عملنا على بعض التطويرات بعد فترة الحجر والإغلاق، نأمل أن نراها على الحلبة في أسرع وقت".

وتابع: "لن تكون الحل النهائي، إذ لا يوجد حل سحري. المهم بالنسبة لنا هو تحسين الوضع الحالي".

بالمقابل، علق بينوتو على فارق الثانية بين فالتيري بوتاس وشارل لوكلير في التصفيات، حيث يرى بأن سبعة أعشار الثانية سببها المحرك لوحده.

فقال: "لو نظرنا إلى التصفيات وبالمقارنة مع الزمن الأسرع، فإننا نتأخر بثانية".

وأكمل: "من تلك الثانية، ثلاثة أعشار أضعناها ضمن المنعطفات. لكن هناك سبعة أعشار الثانية سببها وحدة الطاقة على المقاطع المستقيمة".

وأردف: "أعتقد أن تلك مشكلة صعبة جداً، بسبب تجميد العمل على المحركات لهذا الموسم".

وتابع: "السرعة على المقاطع المستقيمة وكذلك قوة الجر، أمران لا يمكن تحسينهما بسرعة".

واستكمل: "لذا، أعتقد أن تلك خيبة أمل لنا، أن نرى مستوى سرعتنا على المقاطع المستقيمة. لكن سنقوم بتحليل جميع البيانات وسنرى ما يمكن القيام به مستقبلاً".

من جهة أخرى، وبالمقارنة مع تصفيات النمسا العام الماضي، فإن زمن لوكلير الحالي أبطأ بتسعة أعشار الثانية عن زمنه في 2019.

وحين سُئِل إن كان من المنطقي خسارة كل هذا الزمن على نفس الحلبة بالمقارنة مع الموسم الماضي، فضّل بينوتو التركيز على المقارنة بين منافسي فيراري المباشرين.

فقال: "بصراحة، لا أفكر كثيراً بأزمنة الموسم الماضي".

وأكمل: "أعتقد أن المقارنة لا يجب أن تكون مع الموسم الماضي، بل مع منافسينا المباشرين".

واختتم: "الآن، نحن نركز على المقارنة النسبية مع منافسينا، النظر إلى نتائج التصفيات والسباق. ومحاولة العمل على مشاكل سيارتنا".