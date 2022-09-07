بينوتو: فيراري بحاجة "للتصرف بشكل صحيح" خلال سباق الموطن في إيطاليا
يعي ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري ضرورة التصرف بالشكل الصحيح في مونزا، بعد خيبة أمل أخرى على حلبة زاندفورت، وذلك لتقديم أداء جيد أمام "التيفوزي".
تأهل شارل لوكلير وكارلوس ساينز بالمركزين الثاني والثالث لسباق جائزة هولندا الكبرى في الفورمولا واحد، وبفارق عُشر ثانية تقريباً خلف ماكس فيرستابن صاحب قطب الانطلاق الأول.
لكن، بالرغم من التوقعات بأداء قوي للعلامة الإيطالية في هولندا، إلا أن لوكلير وساينز لم يفلحا في منافسة فيرستابن على متن ريد بُل، بدلاً من ذلك تعرضا للضغط من ثنائي مرسيدس.
وتفوق جورج راسل على لوكلير ليحرز المركز الثاني، بينما تسببت وقفة الصيانة المتأخرة، بتراجع ساينز إلى مركز ثامن بعيد.
وذلك يعني أن الفارق بين لوكلير وفيرستابن ضمن معركة اللقب اتسع إلى 109 نقاط لصالح الهولنديّ، وبات على فيراري الآن القلق من أداء مرسيدس ضمن المعركة على المركز الثاني في بطولة المصنّعين، بدلاً من منافسة ريد بُل على الصدارة.
ويعي بينوتو "أنها لحظات صعبة بالتأكيد" لفريق فيراري، حيث حثّ الفريق على التصرف بالشكل الصحيح خلال جائزة إيطاليا الكبرى، خاصة مع الدعم الكبير من قبل "التيفوزي" للسيارة الحمراء.
فقال: "بالتأكيد نحن نعيش لحظات صعبة حالياً، لأننا لا نقدم النتائج المتوقعة".
وأكمل: "نحتاج للتصرف بالشكل الصحيح في مونزا، سنحظى بدعم ’التيفوزي’ الذين سيملؤون المدرجات وسيكون ذلك مهماً لنا، حيث سيقومون بتشجيعنا ودعمنا كفريق".
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وبينما كانت حلبة سبا-فرانكورشان صعبة للغاية على سيارة فيراري نظراً للسرعة القصوى الكبيرة التي تمتلكها سيارة ريد بُل، وكان الفريق الإيطالي يأمل الردّ في زاندفورت، لكن ريد بُل تفوقت مجدداً على فيراري وكذلك مرسيدس.
وأوضح بينوتو أنه قلق من وتيرة السيارة في السباق مقارنة بسيارة العلامة النمساوية، بالرغم من التقارب الكبير بينهما خلال التصفيات.
فقال: "قلقي الأساسي هو أننا لم نمتلك الوتيرة الجيدة في آخر ثلاثة سباقات على التوالي".
وأكمل: "لكننا لسنا تنافسيين بما يكفي خلال السباقات وذلك يصعّب من مهمتنا بالتأكيد، ليس فقط لعدم قدرتنا على منافسة ماكس في المقدمة، بل لأننا لا نمتلك الوتيرة للإبقاء على سيارتي مرسيدس خلفنا".
وتابع: "أعتقد أننا خضنا ثلاثة سباقات على التوالي لم نقدم فيها قدراتنا الفعلية. ذلك أمر علينا دراسته بأسرع وقت ممكن لأنه لم يتبقَ إلا سباقات قليلة حتى نهاية الموسم".
واختتم: "ما زلنا نتطلع لتحقيق الانتصارات وهدفنا هو الفوز في كل منها، بما في ذلك مونزا".
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