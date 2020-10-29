بينوتو: على فيراري إثبات أن تقدمها ليس مرتبطاً بحلبة معينة

عانت فيراري من موسم صعب حتى الآن في 2020، ولم تصل إلى منصة التتويج إلا مرتين فقط، بينما تراجعت إلى المركز السادس ضمن بطولة المصنّعين.

وبدا أن الفريق يعمل على حل المشاكل الانسيابية التي تعصف بسيارته الحالية مع حزمة تحديثات من ثلاث مراحل، كانت الأخيرة في سباق جائزة البرتغال الكبرى.

وقدم شارل لوكلير أداءً مثيراً للإعجاب خلال التصفيات حيث تأهل رابعاً، وأنهى السباق أمام فرق الوسط وبفارق كبير.

ويعتبر هذا الأداء أفضل بكثير من الوتيرة الكارثية التي عانت منها فيراري في موجيللو، حين كانت تحتفل بالذكرى الـ 1000 لمشاركاتها في البطولة.

ونفى بينوتو أن يكون هناك فارق هائل بين أداء السيارة في البرتغال وموجيللو، وبينما يرى أن الفريق حقق خطوة إلى الأمام، لكنه يودّ رؤية الأداء على حلبات أخرى قبل الحُكم على الوضع.

فقال: "السيارة تحسنت بشكل طفيف، لكن الصورة لم تتغير بالكامل.".

وأكمل: "أعتقد أن وتيرتنا لسباق موجيللو كانت ضعيفة جداً بالمقارنة مع التصفيات. بينما في البرتغال كان السباق أفضل، لكن هناك أسباب وراء ذلك وليس فقط تحديثات السيارة".

وتابع: "لكنني أعتقد أنه من المهم على أية حال، خلال السباقات المقبلة، إثبات أن التحديثات التي جلبناها تقدم نفس الأداء الذي رأيناه اليوم، وأنها ليست فقط مرتبطة بحلبة بورتيماو".

وتقدم لوكلير إلى المركز الخامس ضمن ترتيب بطولة السائقين بعد سباق البرتغال، وبات يتأخر خلف دانيال ريكاردو سائق رينو صاحب المركز الرابع بخمس نقاط فقط.

ويتفق أصيل موناكو مع رأي بينوتو بأن خصائص الحلبة قد عززت من قوة سيارة فيراري، حيث يأمل أن يتواصل الزخم الحالي في الحلبات التالية.

فقال: "ربما ساعدتنا بعض خصائص الحلبة في تعزيز أداء سيارتنا".

وأكمل: "إنها خطوات صغيرة، لكنها خطوات صغيرة في الاتجاه الصحيح".

واختتم: "لكنّ عملية تطويرنا لا تفسّر لوحدها أداءنا خلال السباقين الأخيرين. وليست هي العامل الوحيد".