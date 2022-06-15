بينوتو: على فرق الفورمولا واحد مساعدة مديري السباق الجديدين على التحسّن

أُجبرت "فيا" على مراجعة طريقة إدارة السباقات على إثر أحداث جائزة أبوظبي الكبرى 2021، حيث تمّ استبعاد مايكل ماسي واقتسام دوره بين نيلس فيتيتش وإدواردو فريتاس، مع توفير دعمٍ أفضل لهما.

لكن إدارة السباق واجهت المزيد من الانتقادات خلال الثلث الأوّل من موسم 2022 من قبل السائقين والفرق حيال الافتقار لثبات القرارات.

إذ أنّ مسألة صياغة وتطبيق قانون خطّ مدخل ومخرج خطّ الحظائر كانت محلّ جدلٍ بعد إفلات ماكس فيرشتابن من العقوبة في موناكو، في حين حاولت فرقٌ أخرى الحصول على المزيد من استقرار القرارات بشأن كيفيّة مراقبة إعاقة السائقين لبعضهم.

ودفع ذلك فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو للقول بأنّ "مدير سباقٍ واحد سيكون أفضل من اثنين"، بينما قال كيفن ماغنوسن سائق هاس أنّه "أصبح من الصعب الآن فهم القوانين".

بل تقدّم يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري خطوة أخرى وقال: "لا أثق في فيا. هناك سوء ثبات قرارات كبير. تلقيت بالفعل أربعة تأنيبات، وآخرها في موناكو، ولا أعلم سبب ذلك بعد".

واعترف بينوتو أنّ ضعف ثبات القرارات يُزعج الفرق كذلك، لكنّه قال بأنّ عليها مساعدة إدارة السباق من خلال ردود الفعل البناءة.

وعندما سُئل عن رأيه في هذا الموضوع في باكو، قال بينوتو: "لو نظرنا إلى بداية الموسم، فلا يُمكننا أن نكون سعيدين كفيراري بذلك. أعتقد بأنّه اتُّخذت قرارات لا تصبّ في صالحنا في عدّة مناسبات، لكن هكذا سارت الأمور".

وأضاف: "نتفهّم صعوبة ذلك. أعتقد بأنّه من أجل جعلهم يتحسّنون فإنّنا نحتاج لمساعدتهم. أعتقد بأنّه يجب أن يكون هناك تعاونٌ بين الفرق وإدارة السباق، لتحسين فهمهم للأمور وتسريع تحسّنهم".

وأكمل: "لا شكّ في وجود سوء ثبات قرارات حتّى الآن هذا الموسم. لا يُمكننا إنكار ذلك، ولا يُمكننا إنكار أنّها ليست مهمّة سهلة. ستتطلّب بعض الوقت".

وكان قرار حظر المحادثات اللاسلكيّة بين مدراء الفرق وإدارة السباق، إلى جانب عدم بثّها، قد سمح بتفادي أيّة ردود فعلٍ علنيّة كبيرة مثلما حدث في 2021.

لكنّ توتو وولف مدير فريق مرسيدس يعتقد بأنّ مديرَي السباق "في خطّ النار" ويعتقد بأنّ على الفرق التحلي ببعض التعاطف عند ارتكاب الأخطاء.