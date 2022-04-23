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بينوتو: على ساينز التأقلم مع ضغط قيادة سيارة متصدرة

أشار ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري إلى أنه يتوجب على سائقه كارلوس ساينز التأقلم مع ضغط قيادة سيارة متصدرة، للمرة الأولى في مسيرته المهنية.

بينوتو: على ساينز التأقلم مع ضغط قيادة سيارة متصدرة

تعرض الإسباني لحادثة خلال القسم الثاني لتصفيات إيمولا، بعد أن كان قد سجل زمناً جيداً بالفعل يضمن له التأهل للقسم الثالث.

وبالرغم من انتقاله للقسم الأخير من التصفيات لكنه لم يكمل الحصة، لذا سينطلق عاشراً في سباق يوم السبت القصير.

وتفوق شارل لوكلير على ساينز في التصفيات والسباقات هذا الموسم، كما يتأخر خلفه بفارق 38 نقطة، إلا أن بينوتو لا يرى مشكلة في ذلك.

حيث قال: "لا أعتقد أن هناك مشكلة في هذا الأمر. بالتأكيد تحتاج للتأقلم. أعتقد أنه ارتكب عدة أخطاء. لكن، أعتقد أنه يتحسن ويزداد سرعة".

وتابع: "لو نظرنا للتصفيات، لقد كان يقود بسرعة حقيقية. ما حصل مؤسف، أعتقد أنه لم يكن الوقت المناسب للضغط وهو يعلم ذلك بشكل جيد جداً".

وأردف: "أعتقد أن الأمر يتعلق بالتعامل مع الضغوطات. ربما هي المرة الأولى في مسيرته المهنية التي يقود فيها سيارة سريعة بما يكفي لتحقيق أفضل المراكز".

واسترسل: "إنه يحتاج ببساطة للاعتياد على ذلك. وسيحقق ذلك بسرعة كبيرة، لأنني أعلم مدى ذكائه وقدرته في التعامل مع الضغوط".

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تصوير: صور موتورسبورت

وكانت فيراري قد أعلنت مؤخراً تمديد عقد الإسباني حتى نهاية موسم 2024 على أقل تقدير، حيث يرى بينوتو في ذلك منفعة واضحة للفريق.

فقال: "لماذا موسمان اثنان؟ أعتقد في البداية أننا مسرورون جداً منه، بطريقة اندماجه مع الفريق وطريقة أدائه. أعتقد أنه ببساطة كان على مستوى توقعاتنا".

وأكمل: "نحن مسرورون جداً، جداً منه. كانت تلك اللحظة المثالية للنظر إلى الأمام. أعتقد أن تجديد عقده يمنح الثبات للفريق كذلك".

واختتم: "نعلم أن لدينا تشكيلة ثابتة حتى 2024. يمكننا البناء عليها وأعتقد حقاً أن هدفنا الأساسي كفريق هو بناء قاعدة ثابتة للمستقبل".

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