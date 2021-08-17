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بينوتو: على ساينز إكمال جولة من دون أية مشاكل في النصف الثاني للموسم

قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أن سائقه كارلوس ساينز بحاجة إلى إكمال جولة خالية من الأخطاء خلال النصف الثاني لموسم 2021 للفورمولا واحد.

بينوتو: على ساينز إكمال جولة من دون أية مشاكل في النصف الثاني للموسم

بالرغم من بدايته المثيرة للإعجاب مع فيراري هذا الموسم، لكن الإسباني يشعر أنه لم يكمل أية جولة حتى الآن من دون مشاكل، مشيراً أن 2021 ليس أفضل مواسمه في الفورمولا واحد.

ويتقدم ساينز على زميله شارل لوكلير ضمن الترتيب العام بعد 11 سباقاً، كما تمكن من مجاراة وتيرة زميله منذ السباق الأول.

وبينما أبدى بينوتو إعجابه بأداء ساينز، لكنه أشار إلى أهمية تقديم جولة مثالية لمواصلة التقدم.

فقال: "ما أتوقعه منه خلال النصف الثاني أعتقد أنه قاله بنفسه. لم يتمكن من إكمال جولة كاملة من دون أخطاء هنا وهناك".

وأكمل: "سواء في التصفيات، الانطلاقة أو السباق. أتوقع منه مواصلة التعلم مع الفريق، التأقلم على السيارة. ونأمل أنه سيتمكن من إكمال جولة كاملة من دون أخطاء. وهذا ما أعتقد أنه هام بالنسبة له".

بالمقابل، أوضح بينوتو أن أداء ساينز منذ وصوله إلى فريق مارانيللو لم يكن مفاجئاً للفريق الذي كان يحلل أداءه على مرّ المواسم السابقة قبل اتخاذ القرار بضمه.

فقال: "لست متفاجئاً، لأننا وعندما اتخذنا قرار ضمه، قمنا بالكثير من التحليلات وكنا نعلم أنه سائق قوي، وأنه قدم مسيرة قوية، وأنه يمتلك أداءً ثابتاً".

وتابع: "إنه سريع كذلك وقد أثبت هذا منذ مشاركته في الفورمولا واحد. علينا ألا ننسى أن أولى مواسمه في الفورمولا واحد كانت مع تورو روسو إلى جانب ماكس فيرشتابن، وكان يقدم أداءً جيداً في أول موسم له".

وأردف: "ولو نظرنا إلى موسمه الماضي إلى جانب لانس سترول، لقد كان يقوم بعمل جيد جداً وجميعنا نعلم مدى قوة نوريس الذي يقدم موسماً ممتازاً الآن".

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وتعقيباً على أداء فيراري الحالي ومعركتها على المركز الثالث في مواجهة مكلارين، قال بينوتو: "الأمر لا يتعلق بالمركز الثالث. بل الهدف هو محاولة تحقيق المزيد من التقدم. لهذا، أعتقد أننا قادرون على مواصلة التحسن، أعتقد أن نتائج تحسننا ستمنحنا المركز الثالث".

وأردف: "أعتقد أن المركز الثالث هدف ممكن بالتأكيد. نحن نحتله حالياً، متساوون بالنقاط لكننا بالمركز الثالث، والفريق يقوم بعمل جيد للتحسن".

واختتم: "كما قلت سابقاً، لدينا أفضل تشكيلة من السائقين، وهناك الكثير من المؤهلات يمتلكانها، هما يتحسنان ويتعلمان. نحن نقوم بكل ما يلزم استعداداً للموسم المقبل".

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