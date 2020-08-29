بينوتو: ضعف فيراري في سبا ليس بسبب المحرك وحده

عانت العلامة الإيطالية من صعوبات كبيرة للغاية على حلبة سبا-فرانكورشان البلجيكية، حيث أنهى شارل لوكلير بالمركز 15 الإجمالي ضمن التجارب الحرة الثانية، وبفارق مركزين اثنين أمام زميله سيباستيان فيتيل.

وبينما كانت فيراري تتوقع مواجهة صعوبات في سبا نظراً للمقاطع المستقيمة الطويلة المتطلبة لقوة المحرك، لكن بينوتو كشف أن العامل الأساسي الذي كان وراء ما حصل هو عدم قدرة السيارة على إيصال الإطارات لنافذة العمل المناسبة.

فقال: "لقد عانينا مع الإطارات. ينقصنا التماسك خلال الكبح والتسارع كذلك. الأداء الإجمالي للسيارة ضعيف، لذا بالتأكيد فإن السائقين يشتكيان من التماسك الإجمالي".

وتابع: "أعتقد أن ما رأيناه لا يشكل إمكانيات السيارة، وبالتأكيد ليس موقعها الاعتيادي، عند مقارنة موقعنا بين السيارات ومستوى تنافسيتنا".

واسترسل: "أعتقد أن الوضع نفسه لكلتا سيارتينا، لذا فإن المسألة لا علاقة لها بالسائق. إنها طريقة إعدادنا للسيارة بهدف إيجاد النافذة المناسبة لعمل الإطارات".

وعملت فيراري على اختبار عدة مستويات لارتكازية سيارتها خلال يوم الجمعة، وذلك بهدف تحديد أفضل طريقة ممكنة لرفع التنافسية.

وأوضح بينوتو أن مشاكل الإطارات صعّبت من مهمة استنتاج الطريقة الأفضل للمضيّ قدماً خلال الجولة، إذ أن ذلك يهدد ببقاء سرعة السيارة منخفضة على المقاطع المستقيمة وضمن المنعطفات كذلك.

فقال: "إن لم تنجح في إيجاد نافذة عمل الإطارات المثالية، حينها فلن تعمل الإطارات كما يجب. بالتأكيد إن لم يكن لديك تماسك فلن تكون سريعاً في المقطع الثاني، ومن ثم ستكون بطيئاً في جميع المقاطع الثلاثة كنتيجة لذلك".

واختتم: "لذا نعم، أمامنا الكثير من العمل لمحاولة تحسين الوضع خلال الجولة".

يشار إلى أن تراجع أداء فيراري خلال التجارب الحرة حتى الآن وضعها على قدم المساواة مع ويليامز لناحية الأداء، ما يعني أن الحصان الجامح سيواجه خطر إمكانية عدم التأهل إلى القسم الثالث للتصفيات اليوم السبت.