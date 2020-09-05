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بينوتو شكّك في جدوى دوره وسط معاناة فيراري الحالية

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بينوتو شكّك في جدوى دوره وسط معاناة فيراري الحالية
من قبل:
, محرر

اعترف ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري بأنّ الشك قد راوده حول ما إذا كان الشخص المناسب لقيادة الفريق الإيطالي، وذلك في ظل معاناة القلعة الحمراء في بداية هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا واحد.

تهاوت فيراري من مجموعة الصدارة في بداية هذا الموسم، حيث خاضت واحدة من أصعب الجولات في بلجيكا نهاية الأسبوع الماضي إذ ظهرت بأداء هو الأقل تنافسيّة للفريق منذ أعوام.

وقد دفعت الصعوبات التي واجهها الفريق في 2020 - مع تراجع طاقة محركه ومستويات السحب الزائدة على السيارة - البعض إلى التلميح بأنّ فيراري بحاجة إلى تغييرات في إداراتها العليا.

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لكن وبينما يدرك بينوتو بأنّه يحظى بدعم كامل من فيراري، وليس لديه ما يُقلقه من تلك الأقاويل، لكنّه كشف بأنّ شكّك بالفعل في جدوى دوره مع الفريق.

إذ وعند سؤاله عمّا إذا قد شعر في وقت من الأوقات بأنّ موقعه مع الفريق كان في خطر، قال بينوتو: "لا على الإطلاق، كوني أعلم أنّني أحظى بدعم مديريّ، لكنّني شككت في نفسي، وفكّرت فيما إذا كنت الشخص المناسب لذلك الدور، كمدير للفريق".

وقال بينوتو أنّه خلُص في النهاية إلى أنّ لديه ما يلزم للمساعدة في قلب حظوظ فيراري، على الرُغم من قبوله لفكرة أنّه ربما لم يقم بكل شيء على نحو مثالي.

حيث قال: "كنت لأقوم بعمل أفضل في بعض الجوانب، فعملية إعادة تنظيم القسم التقني كانت لتتم في وقت أبكر على سبيل المثال. لكنني أعتقد بأنّ سنواتي الـ 25 في الفورمولا واحد، والمعرفة التي لدي عن هذه الشركة، هي عوامل أساسية للقيام بعمل جيّد في هذه الوظيفة".

جديرٌ بالذكر أنّ فيراري أعادت هيكلة قسمها التقني في وقت سابق من العام الجاري حتي يتسنّى لبينوتو التخلص من عبء مهامه في هذا القسم والتركيز بشكل أفضل على الجوانب التي تحتاج مزيدًا من الوقت.

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"كمدير للفريق، فإنّ الدور الأوّل لا يكون تقنيًا. لقد عملنا على تجديد عقد شارل (لوكلير)، جلب (كارلوس) ساينز والعديد من الجوانب الأخرى" قال بينوتو.

وأكمل: "ربما ومع وجود تركيز أقل على الجانب التقني، فإنّنا لم نعمل بكفاءة وتنظيم كافيين، لكن دعونا لا ننسى بأنّني أصبحت مديرًا للفريق بشكل مفاجئ قبل عام ونصف من الآن. التأقلم يتطلب وقتًا، وكل دوائر الفوز برهنت على ذلك. عندما أفكّر في فيراري خلال موسم 1995 و2000، أجد العديد من الأمور تغيّرت. وعميلة إعادة الترتيب هذه لن تكون الأخيرة".

في المقابل، قال بينوتو كذلك أنّه وبينما يمتلك كل من لويز كاميليري المدير التنفيذي لفيراري ورئيسها جون إلكان شخصية مختلفة للغاية عن الراحل سيرجيو ماركيوني، إلّا أنّهما ليسا بعيدين بذات القدر الذي يراه البعض.

فقال: "إنها أحد أكثر الأمور الخاطئة التي أسمعها، فأنا لست وحيدًا، أضمن لكم ذلك. حيث أحصل على النُصح منهما، وبالطبّع فإنّ أسلوبهما في الإدارة مختلف عما كنا معتادين عليه في الماضي، لكنني لست وحيدًا أو منأى عنهما. ليس الوضع كذلك".

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الكاتب أحمد مجدي

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