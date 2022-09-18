بينوتو: شفارتزمان يستحق مقعداً في الفورمولا واحد
يرى ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أن روبرت شفارتزمان سائق التطوير لدى العلامة الإيطالية يستحق مقعداً في الفئة الملكة.
صاحب الـ 23 عاماً، سيخوض حصتي تجارب حرة مع فريق فيراري ضمن جولتي الولايات المتحدة وأبوظبي.
وأحرز شفارتزمان الفوز بلقب الفورمولا 3 لموسم 2019 قبل أن يمضي موسمين في الفورمولا 2 حيث أنهى رابعاً في 2020 وثانياً خلف أوسكار بياستري العام الماضي.
وكانت أولى مشاركاته على متن سيارة فيراري خلال تجارب أبوظبي للناشئين في 2020 شهر ديسمبر/كانون الأول 2020، قبل أن يظهر مجدداً مع الفريق المصنعي وكذلك مع فريق هاس ضمن نفس التجارب العام الماضي.
كما اكتسب خبرة هذا الموسم حين قاد سيارة هاس 2018 على حلبة فيورانو شهر يناير/كانون الثاني المنصرم، وكذلك سيارة فيراري 2021 في موجيللو شهر يوليو/تموز المنصرم.
لكنه لم يسابق هذا الموسم حيث كان مشغولاً بالعمل مع فيراري على جهاز المحاكاة الجديد، كما أن مشاركته في التجارب الحرة امتداد لعمله مع الفريق.
ومع توقيع كل من شارل لوكلير وكارلوس ساينز لعقدين طويلي الأمد مع قلعة مارانيللو بالتالي لا توجد فرصة واضحة لشفارتزمان.
لكن بينوتو شدد على أنه يستحق مقعداً في البطولة، فقال: "روبرت سائق مذهل. أعتقد أنه سريع جداً، خاصة في الفورمولا واحد. في كل مرة كان يقود، كان يقدم أداء سريعاً. هناك سائقون رائعون في الفورمولا 2 والفورمولا 3 لكنهم ليسوا جيدين بما يكفي للفورمولا واحد".
وأكمل: "أعتقد أن روبرت بعكس ذلك تماماً، لقد كان بالتأكيد رائعاً في الفورمولا 3 وفي الفورمولا 2 كما أنه قوي جداً، جداً في الفورمولا واحد. ومن المؤسف عدم حصوله على مقعد حالياً".
بالمقابل، أثنى بينوتو على مساهمة شفارتزمان مع العلامة الحمراء، فقال: "لقد عمل بشكل كبير للغاية هذا الموسم على جهاز المحاكاة. وقد ساعد فريقنا كثيراً في تطوير السيارة".
وأردف: "أعتقد أنه تحسن كسائق، وطور مهاراته وقد نضج اليوم كثيراً حتى مقارنة بالعام الماضي. أعتقد أنه يستحق مقعداً".
واختتم: "نعلم أن الوضع صعب جداً لناحية المقاعد المتاحة، لكن نأمل أن يتغير الوضع مستقبلاً".
دي فريز يُؤكّد محادثاته مع ماركو لكنّ مستقبله يبقى "خارجًا عن سيطرته"
ريد بُل: "مهمة صعبة" أن نفوز بجميع السباقات المتبقية في موسم 2022
أحدث الأخبار
راسل: مرسيدس سعيدة بانتهاء سباقات الحلبات السريعة
يعتقد جورج راسل أن فريقه مرسيدس سيكون سعيدًا بانتهاء سباقات الحلبات ذات التصميم السريع مثل سبا ومونزا في ظل سعي السهام الفضية لإنهاء صومها عن الانتصارات.
ريد بُل: "مهمة صعبة" أن نفوز بجميع السباقات المتبقية في موسم 2022
تعتقد ريد بُل أنها ستكون أمام "مهمة صعبة" إذا ما أرادت الفوز بجميع السباقات المتبقية في هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا واحد، على الرُغم من الهيمنة الكبيرة التي تتمتع بها سيارتها لهذا العام.
بينوتو: شفارتزمان يستحق مقعداً في الفورمولا واحد
يرى ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أن روبرت شفارتزمان سائق التطوير لدى العلامة الإيطالية يستحق مقعداً في الفئة الملكة.
دي فريز يُؤكّد محادثاته مع ماركو لكنّ مستقبله يبقى "خارجًا عن سيطرته"
أكّد نيك دي فريز إجراءه لمحادثات مع هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات في ريد بُل بشأن مستقبلٍ له مع فريق ألفا تاوري في الفورمولا واحد.