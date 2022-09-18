بينوتو: شفارتزمان يستحق مقعداً في الفورمولا واحد

صاحب الـ 23 عاماً، سيخوض حصتي تجارب حرة مع فريق فيراري ضمن جولتي الولايات المتحدة وأبوظبي.

وأحرز شفارتزمان الفوز بلقب الفورمولا 3 لموسم 2019 قبل أن يمضي موسمين في الفورمولا 2 حيث أنهى رابعاً في 2020 وثانياً خلف أوسكار بياستري العام الماضي.

وكانت أولى مشاركاته على متن سيارة فيراري خلال تجارب أبوظبي للناشئين في 2020 شهر ديسمبر/كانون الأول 2020، قبل أن يظهر مجدداً مع الفريق المصنعي وكذلك مع فريق هاس ضمن نفس التجارب العام الماضي.

كما اكتسب خبرة هذا الموسم حين قاد سيارة هاس 2018 على حلبة فيورانو شهر يناير/كانون الثاني المنصرم، وكذلك سيارة فيراري 2021 في موجيللو شهر يوليو/تموز المنصرم.

لكنه لم يسابق هذا الموسم حيث كان مشغولاً بالعمل مع فيراري على جهاز المحاكاة الجديد، كما أن مشاركته في التجارب الحرة امتداد لعمله مع الفريق.

ومع توقيع كل من شارل لوكلير وكارلوس ساينز لعقدين طويلي الأمد مع قلعة مارانيللو بالتالي لا توجد فرصة واضحة لشفارتزمان.

لكن بينوتو شدد على أنه يستحق مقعداً في البطولة، فقال: "روبرت سائق مذهل. أعتقد أنه سريع جداً، خاصة في الفورمولا واحد. في كل مرة كان يقود، كان يقدم أداء سريعاً. هناك سائقون رائعون في الفورمولا 2 والفورمولا 3 لكنهم ليسوا جيدين بما يكفي للفورمولا واحد".

وأكمل: "أعتقد أن روبرت بعكس ذلك تماماً، لقد كان بالتأكيد رائعاً في الفورمولا 3 وفي الفورمولا 2 كما أنه قوي جداً، جداً في الفورمولا واحد. ومن المؤسف عدم حصوله على مقعد حالياً".

بالمقابل، أثنى بينوتو على مساهمة شفارتزمان مع العلامة الحمراء، فقال: "لقد عمل بشكل كبير للغاية هذا الموسم على جهاز المحاكاة. وقد ساعد فريقنا كثيراً في تطوير السيارة".

وأردف: "أعتقد أنه تحسن كسائق، وطور مهاراته وقد نضج اليوم كثيراً حتى مقارنة بالعام الماضي. أعتقد أنه يستحق مقعداً".

واختتم: "نعلم أن الوضع صعب جداً لناحية المقاعد المتاحة، لكن نأمل أن يتغير الوضع مستقبلاً".