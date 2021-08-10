تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / رينو تُعلن مغادرة تافين المدير التقني لقسم المحرّكات التالي / الصور التي تكشف عن فقدان فيرشتابن نصف سيارته في سباق المجر
فورمولا 1 أخبار

بينوتو يكشف عن هوية السائق الذي يشجّعه ضمن معركة لقب الفورمولا واحد

كشف ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري عن هوية السائق الذي يشجّعه ضمن المعركة على لقب بطولة العالم للفورمولا واحد هذا الموسم ومن يعتقد بأنّه سيخرج منتصرًا.

بينوتو يكشف عن هوية السائق الذي يشجّعه ضمن معركة لقب الفورمولا واحد

قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري بأنّه سيشجّع ماكس فيرشتابن من أجل تحقيق الفوز بلقب الفورمولا واحد هذا العام، لكنّه يعتقد بأنّ الغلبة ستكون للويس هاميلتون في نهاية المطاف.

بعد نصف موسم أوّل هيمن عليه سائقَي مرسيدس وريد بُل، فيبدو بأنّ الظروف الاستثنائية للغاية وحدها هي التي ستمنع إمّا فيرشتابن أو هاميلتون من حصد اللقب.

اقرأ أيضاً:

فيراري نفسها تتواجد فعليًا خارج المنافسة على اللقب تمامًا، حيث تجد نفسها ضمن معركتها الخاصة مع مكلارين على المركز الثالث في بطولة الصانعين.

ويملك الفريقان 163 نقطة في رصيد كل منهما بعد جائزة المجر الكبرى، وذلك في انتظار استئناف شطب نتيجة سيباستيان فيتيل.

لكن وبينما أوضح بينوتو أنه سيكون سعيدًا إذا ما فاز فيرشتابن باللقب، ليكسر بذلك الهيمنة التي فرضتها مرسيدس وهاميلتون على الفورمولا واحد للعديد من السنوات، لكنّه اعترف بأنّ الهولندي من المرجّح بشكل كبير أن يكون الخاسر في تلك المعركة.

وعند سؤاله عن رؤيته لتلك المعركة، قال بينوتو: "في البداية، إنّها معركة مثيرة. نحن أمام سائقَين استثنائيين، وموهوبَين للغاية. أحدهما برهن على ذلك بالفعل عبر النتائج والآخر لديه سرعة لا خلاف عليها من خلال كل ما أظهره أيضاً".

وأضاف: "إذا ما سأضع رهانًا على من سيفوز، فسيكون على لويس. أقول ذلك كوني أعتقد بأنّ مرسيدس على طريق الفوز بالفعل. إنهم فريق قوي وقد أظهروا ما هم قادرين عليه خلال الأعوام الأخيرة".

وتابع: "أرى بأنّ لديهم كل العناصر اللازمة للفوز في النهاية، وكونهم حاملي اللقب، فإن كفّتهم هي الراجحة أكثر".

لكن وبالرُغم من رؤيته حول النتيجة النهائية، صرّح بينوتو أنه يودّ لو يفوز فيرشتابن، أو على الأقل أن يظل ضمن المنافسة على اللقب حتى الجولة الختامية.

اقرأ أيضاً:

فقال: "آمُل أن تتواصل معركتهما حتى النهاية. فهذا يعني بطولة مفتوحة، معركة مثيرة ومتقاربة إلى أبعد حد من أجل العرض والإثارة على الحلبة كذلك".

واختتم: "دومًا ما أشجّع فريقنا فيراري، ولكنني كذلك أشجّع ماكس، كوني أرى بأنه من الجيّد للرياضة أن يتمّ كسر الوضع الراهن".

جديرٌ بالذكر أنّ هاميلتون يتقدّم الآن في صدارة الترتيب بفارق 8 نقاط أمام فيرشتابن، وذلك بعد فوزه بأربعة سباقات في النصف الأول من الموسم بالمقارنة مع خمسة انتصارات لغريمه.

المشاركات
التعليقات
رينو تُعلن مغادرة تافين المدير التقني لقسم المحرّكات

المقال السابق

رينو تُعلن مغادرة تافين المدير التقني لقسم المحرّكات

المقال التالي

الصور التي تكشف عن فقدان فيرشتابن نصف سيارته في سباق المجر

الصور التي تكشف عن فقدان فيرشتابن نصف سيارته في سباق المجر
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيراري ستُطلق تحديث محرّك "بارز" في الفورمولا واحد

9 س
2
فورمولا 1

الصور التي تكشف عن فقدان فيرشتابن نصف سيارته في سباق المجر

1 س
3
فورمولا 1

أستون مارتن تفشل في محاولة مراجعة إقصاء فيتيل من سباق المجر

21 س
4
موتو جي بي

كوارتارارو يتحسّر على التجارب الممطرة "الكابوسيّة" في جائزة ستيريا الكبرى

5
فورمولا 1

لوكلير: عودة فيراري هذا العام بعد موسم 2021 الكارثي "ليست مفاجئة تمامًا"

أحدث الأخبار
الصور التي تكشف عن فقدان فيرشتابن نصف سيارته في سباق المجر
فورمولا 1

الصور التي تكشف عن فقدان فيرشتابن نصف سيارته في سباق المجر

1 س
بينوتو يكشف عن هوية السائق الذي يشجّعه ضمن معركة لقب الفورمولا واحد
فورمولا 1

بينوتو يكشف عن هوية السائق الذي يشجّعه ضمن معركة لقب الفورمولا واحد

1 س
رينو تُعلن مغادرة تافين المدير التقني لقسم المحرّكات
فورمولا 1

رينو تُعلن مغادرة تافين المدير التقني لقسم المحرّكات

6 س
فيراري ستُطلق تحديث محرّك "بارز" في الفورمولا واحد
فورمولا 1

فيراري ستُطلق تحديث محرّك "بارز" في الفورمولا واحد

9 س
أستون مارتن تفشل في محاولة مراجعة إقصاء فيتيل من سباق المجر
فورمولا 1

أستون مارتن تفشل في محاولة مراجعة إقصاء فيتيل من سباق المجر

21 س
أحدث ملفات الفيديو
تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
05-08-2021

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1 11:41
فورمولا 1
05-08-2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

الأكثر شعبية اليوم

فيراري ستُطلق تحديث محرّك "بارز" في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري ستُطلق تحديث محرّك "بارز" في الفورمولا واحد

الصور التي تكشف عن فقدان فيرشتابن نصف سيارته في سباق المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

الصور التي تكشف عن فقدان فيرشتابن نصف سيارته في سباق المجر

أستون مارتن تفشل في محاولة مراجعة إقصاء فيتيل من سباق المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

أستون مارتن تفشل في محاولة مراجعة إقصاء فيتيل من سباق المجر

كوارتارارو يتحسّر على التجارب الممطرة "الكابوسيّة" في جائزة ستيريا الكبرى
موتو جي بي موتو جي بي

كوارتارارو يتحسّر على التجارب الممطرة "الكابوسيّة" في جائزة ستيريا الكبرى

لوكلير: عودة فيراري هذا العام بعد موسم 2021 الكارثي "ليست مفاجئة تمامًا"
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير: عودة فيراري هذا العام بعد موسم 2021 الكارثي "ليست مفاجئة تمامًا"

تحليل: هل أعطى انطلاق هاميلتون وحيدًا في المجر صورة سيئة عن الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: هل أعطى انطلاق هاميلتون وحيدًا في المجر صورة سيئة عن الفورمولا واحد؟

تحليل تقني: شرح طريقة عمل نظامي استعادة الطاقة
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل تقني: شرح طريقة عمل نظامي استعادة الطاقة

بينوتو يكشف عن هوية السائق الذي يشجّعه ضمن معركة لقب الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

بينوتو يكشف عن هوية السائق الذي يشجّعه ضمن معركة لقب الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

الصور التي تكشف عن فقدان فيرشتابن نصف سيارته في سباق المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

الصور التي تكشف عن فقدان فيرشتابن نصف سيارته في سباق المجر

بينوتو يكشف عن هوية السائق الذي يشجّعه ضمن معركة لقب الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

بينوتو يكشف عن هوية السائق الذي يشجّعه ضمن معركة لقب الفورمولا واحد

رينو تُعلن مغادرة تافين المدير التقني لقسم المحرّكات
فورمولا 1 فورمولا 1

رينو تُعلن مغادرة تافين المدير التقني لقسم المحرّكات

فيراري ستُطلق تحديث محرّك "بارز" في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري ستُطلق تحديث محرّك "بارز" في الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.