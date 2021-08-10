بينوتو يكشف عن هوية السائق الذي يشجّعه ضمن معركة لقب الفورمولا واحد

قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري بأنّه سيشجّع ماكس فيرشتابن من أجل تحقيق الفوز بلقب الفورمولا واحد هذا العام، لكنّه يعتقد بأنّ الغلبة ستكون للويس هاميلتون في نهاية المطاف.

بعد نصف موسم أوّل هيمن عليه سائقَي مرسيدس وريد بُل، فيبدو بأنّ الظروف الاستثنائية للغاية وحدها هي التي ستمنع إمّا فيرشتابن أو هاميلتون من حصد اللقب.

فيراري نفسها تتواجد فعليًا خارج المنافسة على اللقب تمامًا، حيث تجد نفسها ضمن معركتها الخاصة مع مكلارين على المركز الثالث في بطولة الصانعين.

ويملك الفريقان 163 نقطة في رصيد كل منهما بعد جائزة المجر الكبرى، وذلك في انتظار استئناف شطب نتيجة سيباستيان فيتيل.

لكن وبينما أوضح بينوتو أنه سيكون سعيدًا إذا ما فاز فيرشتابن باللقب، ليكسر بذلك الهيمنة التي فرضتها مرسيدس وهاميلتون على الفورمولا واحد للعديد من السنوات، لكنّه اعترف بأنّ الهولندي من المرجّح بشكل كبير أن يكون الخاسر في تلك المعركة.

وعند سؤاله عن رؤيته لتلك المعركة، قال بينوتو: "في البداية، إنّها معركة مثيرة. نحن أمام سائقَين استثنائيين، وموهوبَين للغاية. أحدهما برهن على ذلك بالفعل عبر النتائج والآخر لديه سرعة لا خلاف عليها من خلال كل ما أظهره أيضاً".

وأضاف: "إذا ما سأضع رهانًا على من سيفوز، فسيكون على لويس. أقول ذلك كوني أعتقد بأنّ مرسيدس على طريق الفوز بالفعل. إنهم فريق قوي وقد أظهروا ما هم قادرين عليه خلال الأعوام الأخيرة".

وتابع: "أرى بأنّ لديهم كل العناصر اللازمة للفوز في النهاية، وكونهم حاملي اللقب، فإن كفّتهم هي الراجحة أكثر".

لكن وبالرُغم من رؤيته حول النتيجة النهائية، صرّح بينوتو أنه يودّ لو يفوز فيرشتابن، أو على الأقل أن يظل ضمن المنافسة على اللقب حتى الجولة الختامية.

فقال: "آمُل أن تتواصل معركتهما حتى النهاية. فهذا يعني بطولة مفتوحة، معركة مثيرة ومتقاربة إلى أبعد حد من أجل العرض والإثارة على الحلبة كذلك".

واختتم: "دومًا ما أشجّع فريقنا فيراري، ولكنني كذلك أشجّع ماكس، كوني أرى بأنه من الجيّد للرياضة أن يتمّ كسر الوضع الراهن".

جديرٌ بالذكر أنّ هاميلتون يتقدّم الآن في صدارة الترتيب بفارق 8 نقاط أمام فيرشتابن، وذلك بعد فوزه بأربعة سباقات في النصف الأول من الموسم بالمقارنة مع خمسة انتصارات لغريمه.