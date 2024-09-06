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بينوتو سيستلم المسؤوليات في ساوبر حتى وصول ويتلي

أكد ماتيا بينوتو أنه لن يتواجد في جميع السباقات، لكنه سيستلم مسؤوليات جوناثان ويتلي بشكل مؤقت، حتى وصوله.

كيمي رايكونن وماتيا بينوتو

كيمي رايكونن وماتيا بينوتو

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

أضافت ساوبر اسمين هامين إلى صفوف فريق العمل خلال الفترة الصيفية: ماتيا بينوتو (مدير فريق فيراري السابق) الذي تم تعيينه كمدير تنفيذي ومدير تقني، إضافة إلى جوناثان ويتلي المدير الرياضي لدى ريد بُل الذي سيصبح مدير الفريق.

وضمن دوره الجديد، سيكون بينوتو مسؤولاً عن الاستراتيجيات وكذلك قيادة فريق آودي المصنعي (بعد الاستحواذ على ساوبر، ستدخل آودي كفريق مصنعي بدءاً من 2026).

وسيستلم ويتلي لاحقاً جميع المسؤوليات الإدارية المتعلقة بفريق الفورمولا واحد.

لكن ويتلي سيدخل في استراحة إلزامية بعد الخروج من ريد بُل، بالتالي سينضم إلى فريق ساوبر بدءاً من يوليو 2025.

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وصرّح بينوتو لقناة "سكاي" أنه سيستلم مهام ويتلي بشكل مؤقت، بانتظار وصوله.

فقال: "أعلم أن ذلك يعني التواجد ضمن منصبين اثنين، لكنني قبلتُ المهمة".

وأكمل: "لكنني لن أتواجد ضمن جميع السباقات".

يشار إلى أنه وخلال فترة عمله مع فيراري، استلم بينوتو مركزي مدير الفريق والمدير التقني لعدة سنوات.

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