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بينوتو سيتغيب عن المزيد من السباقات تزامناً مع "المرحلة الحرجة" في تطوير سيارة فيراري 2022

من قبل:
, محرر

قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنه سيعمل من مارانيللو خلال جولتين إضافيتين من موسم 2021 الحالي للفورمولا واحد، وذلك بعد أن تغيب عن جولة تركيا، تزامناً مع دخول تطوير سيارة فيراري لموسم 2022 "مرحلة حرجة".

بينوتو سيتغيب عن المزيد من السباقات تزامناً مع "المرحلة الحرجة" في تطوير سيارة فيراري 2022

كان بينوتو قد تغيب العام الماضي عن جولتي تركيا والبحرين للعمل من مقر فيراري تحضيراً لتكرار هذا في الموسم الحالي حيث اضطر الفريق للتعامل مع روزنامة مزدحمة إضافة إلى العمل على تطوير سيارة الموسم المقبل مع القوانين الجديدة تماماً.

وتغيب بينوتو كذلك عن جائزة أبوظبي الكبرى في 2020 بسبب وعكة صحية، حيث سلّم مهامه إلى لورون ميكيز المدير الرياضي.

حيث قال في مقابلة عبر تطبيق "زووم" تعليقاً على تغيبه عن جولة تركيا: "إنها إحدى الجولات التي كنت أخطط خلالها للتواجد في الموطن".

وتابع: "من الواضح أن الروزنامة تغيرت عدة مرات، لذا عدلتُ خططي كذلك، لكن تركيا كانت من الجولات التي لم أخطط للتواجد فيها".

وأردف: "سأتغيب عن جولتين إضافيتين على الأقل قبل نهاية الموسم. في الوقت الحالي، أتوقع أنهما المكسيك والبرازيل".

واسترسل: "الأسباب قد تتوقعونها، خاصة مع المكسيك والبرازيل، فهما جولتان خارج أوروبا، إنها رحلة طويلة، ولدينا الكثير من العمل هنا في مارانيللو، إنه أمر يتعامل معه الفريق بأكمله، وهناك عمل جارٍ سواء لناحية هيكل السيارة أو وحدة الطاقة والمؤسسة ككل".

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بالمقابل، أوضح بينوتو أن تواجده في الموطن يعتبر عاملاً مساعداً، خاصة مع دخول تطوير سيارة 2022 "مرحلة حرجة"، وصولاً إلى المراحل الختامية لعمليات التصميم، حيث أثنى على عمل ميكيز في قيادة فريق فيراري على الحلبة.

فقال: "نحن في مرحلة حرجة فيما يخص تطوير سيارة 2022، الوقت يصبح أقل وأقل".

وتابع: "أنا مسرور لتواجدي هنا. سأكون في مكتبي يومي الخميس والجمعة، ويمكنني بالتأكيد التركيز بشكل أكبر على جميع ما يجري في مارانيللو. السب والأحد، سأركز كامل تركيزي على مجريات الجولة".

واختتم: "سأفتقد المرآب والبادوك، لكن لورون يقوم بعمل رائع. أنا مسرور جداً من كيفية إدارته كامل الفريق في غيابي، لذا أنا مسرور جداً حيال هذا".

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