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بينوتو: سعداء بمنصة التتويج ومحبطون من الأداء

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بينوتو: سعداء بمنصة التتويج ومحبطون من الأداء
من قبل:
, رئيس التحرير
05-07-2020

أعرب مدير فريق فيراري ماتيا بينوتو عن سعادته بإنهاء سائقه شارل لوكلير في المركز الثاني في سباق جائزة النمسا الكبرى، ولكنه أقرّ في الوقت عينه بأنه يشعر بإحباطٍ كبير من الأداء الذي ظهرت به فيراري خلال الجولة الافتتاحية من موسم 2020.

أخفقت فيراري في تحقيق نتيجة جيدة خلال التجارب التأهيلية مع تأهّل لوكلير في المركز السابع وانطلاق زميله سيباستيان فيتيل من المركز الـ 11 على شبكة الانطلاق.

ولم يكن من المتوقّع أن تُحرز فيراري نتيجة جيدة في السباق، إلّا أنّ بعض العوامل ساعدتها على الصعود إلى منصة التتويج مع لوكلير بعد انسحاب ثنائي ريد بُل ومعاقبة لويس هاميلتون بإضافة 5 ثوانٍ إلى زمنه ليخسر المركز الثاني.

وسجّلت فيراري 19 نُقطة من الجولة الأولى من البطولة عبر تواجد فيتيل في المركز العاشر بعد حادث التصادم الذي جمعه مع كارلوس ساينز الإبن.

"بإمكاننا أن نكون سعداء لإحرازنا منصة التتويج ولكننا محبطون من الأداء" قال بينوتو، ثم تابع قائلاً "كانت تأدية الأمس سيئة إذ لا يُمكنك توقّع حصولك على سباقٍ جيد بعد نتيجةٍ كهذه".

وأكمل "أنا سعيدٌ بالطريقة التي عمل بها الفريق خلال الأسبوع عندما تكون في وضعٍ سيء. تُصبح الأمور صعبة عليه ولكننا عملنا باتحادٍ وأنا فخورٌ بذلك".

وقد كشف بينوتو بأنّ فيراري تعمل على مدار الساعة من أجل إدخال تحديثاتٍ جديدة على السيارة بأسرعٍ وقتٍ ممكن.

وقال "سنقوم بتحليل البيانات للأسبوع المقبل وربما جلب تحديثات إذ نعمل بجهدٍ في مارانيللو من أجل إدخال التحديثات على السيارة. سنرى ذلك".

وأكمل "بدون النظر إلى العام الماضي ومقارنة النتائج، لقد تأهّلنا بفارق ثانية عن سيارة مرسيدس وخسرنا سبعة أو ثمانية أعشار على الخطوط المستقيمة. أشعر بخيبة أمل كبيرة، ولكني متفاجئ من الفارق إذ علينا فهم كيفية حصول ذلك".

واختتم "كما أنّ أداء المحرك ليس جيدًا مقارنةً بالعام الماضي".

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الكاتب خضر الراوي

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