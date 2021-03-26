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بينوتو: ساينز يجلب هواءً نقيًا تحتاجه فيراري بشدّة

قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ انضمام كارلوس ساينز الإبن إلى الفريق لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد جلب معه "هواءً نقيًا" يشعر بأنّ الحصان الجامح كان بحاجة إليه.

بينوتو: ساينز يجلب هواءً نقيًا تحتاجه فيراري بشدّة

انضمّ ساينز إلى فيراري بعد أن تسابق لصالح مكلارين في الموسمَين الماضيين وسيحلّ مكان سيباستيان فيتيل بجوار شارل لوكلير.

وبحديثه إلى قناة "سكاي سبورتس اف1" حيال اندماج ساينز في صفوف فيراري منذ بداية عام 2021، الذي شهد قيادته للسيارة الجديدة "اس.اف21" ليومٍ ونصف فقط بسبب تقليص أيّام التجارب لهذا العام، قال بينوتو: "سار كلّ شيء على نحوٍ جيّدٍ جدًا، أنا متفاجئٌ على نحوٍ إيجابي".

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وأضاف: "علمنا من قبل أنّه سائقٌ قوي، وأنّه سيكون سريعًا وسريعًا على صعيد وتيرة السباق كذلك".

وأكمل: "كما أنّه يجلب معه خبرة بالرغم من صغر سنّه فإنّه يملك خبرة كبيرة في الفورمولا واحد".

وأردف: "لكنّني أعتقد بأنّه يتعايش بشكلٍ جيّدٍ جدًا مع شارل ومع الفريق، واندمج بشكلٍ جيّد والأجواء إيجابيّة جدًا".

ثمّ تابع: "أعتقد بأنّ قدومه بمثابة هواء نقي، وذلك ما تحتاجه في بعض الأحيان، ذلك ما نتطلّع إليه. ونحن سعداء من تلك الناحية".

في المقابل شهدت تجارب ساينز خروجه عن المسار في عدّة مناسبات، وعندما سُئل عن السبب وراءها ومدى تأثّر سيارة فيراري بالرياح القويّة، قال ساينز لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "من المتواتر الآن أن يستغلّ أيّ سائقٍ الرياح لوضع اللوم عليها بشأن أيّ انزلاقٍ أو حادث".

وأضاف: "لكنّ الوضع صعبٌ في الحقيقة مع هذه السيارات في الأجواء ذات الرياح القويّة".

وأكمل: "من الصعب أن نشرح لكم ما نشعر به داخل السيارة، لكنّ تغيّر مستويات التماسك والتوازن يرتبط بهبّة رياح بسرعة 5-10 كلم/س قد تُباغتك في أيّ لحظة".

ثمّ تابع: "نتواجد على المسار ونُحاول دفع السيارة إلى حدودها القصوى، خاصة بالنسبة لي كوني لا أعلم حدودها بعد".

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وأردف: "أحاول استكشاف الحدود ورؤية سلوك السيارة في تلك الظروف المتطرّفة. ارتكبت بعض الأخطاء التي أنا سعيدٌ بارتكابها وأودّ ارتكابها كون ذلك هو الغرض من التجارب".

واختتم بالقول: "بالعودة إلى سؤالكم، فإنّ الرياح تُحدث فارقًا كبيرًا وتزيد من صعوبة التحكّم في السيارة طوال الوقت".

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