بينوتو: زخم فيراري سيكون مهمًا للغاية لموسم 2022

تقدّمت الحظيرة الإيطاليّة على غريمتها مكلارين ضمن معركتهما على المركز الثالث في بطولة الصانعين، حيث تتمتّع حاليًا بأفضليّة 31.5 نقطة مع بقاء ثلاثة سباقات فقط على نهاية الموسم.

وبالرغم من أنّ وتيرة السيارات الحاليّة لن يكون لها تأثيرٌ على الموسم المقبل، كون سيارات 2022 ذات المؤثّرات الأرضيّة ستكون ذات تصاميم جديدة بالكامل، يعتقد ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ هناك عددًا من العوامل المهمّة التي يُمكن نقلها إلى الموسم المقبل، لذا سيكون من المهمّ للغاية إتقانها الآن.

"أعتقد بأنّ ما يحدث الآن له أهميّة كبيرة" قال بينوتو عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان الأداء الحاليّ له أيّ قيمة لموسم 2022.

وأضاف: "ذلك يتأكّد أكثر من خلال ما يحدث على صعيد إدارة السباق، وكذلك على صعيد تعوّد سائقنا الجديد كارلوس ساينز على سيارتنا وعمل فريقنا".

وأكمل: "أعتقد مجدّدًا بأنّه على صعيد الاستراتيجيّة، وطريقة عملنا من ناحية إدارة الإطارات وجميع النماذج التي يتمّ تطويرها وعملنا مع السائقين، فإنّ إدارة السباق بشكلٍ عام تحسّنت كثيرًا مع تقدّم الموسم، سباقًا تلو الآخر، وستكون تلك مهمّة للغاية بالنسبة للعام المقبل".

وأردف: "ولا يقتصر الأمر على إدارة السباق. بل بتفاعلات الفريق بأكمله، وذلك مهمٌ للغاية، وأعتقد بأنّنا نعمل بشكلٍ جيّد من ذلك المنظور للعام المقبل".

وواصل شرحه بالقول: "السيارة ستكون مختلفة بالتأكيد، وهدفنا هو أنّ كلّ ما نقوم به الآن على جهاز المحاكاة من مقارنات مع ما لدينا اليوم هو جزء من عمليّة التطوير، وذلك التفاعل بين المهندسين والسائقين ومختلف الأطراف. لا تزال تُحاول تحسين ما لديك، وأعتقد بأنّنا تحسّنا كثيرًا مع تقدّم الموسم".

وفي حين أنّ خطوة فيراري الأخيرة على صعيد وحدة طاقتها ساعدتها على التقدّم على مكلارين في الترتيب العام، لا يزال بينوتو حذرًا حيال إمكانيّة مواجهة تحديات قاسية في الجولات المقبلة.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّ كلّ سباقٍ يُمكن أن يكون مختلفًا. سنتوجّه الآن إلى قطر التي لم يسبق لنا التسابق عليها. هناك الكثير من المنعطفات، لذا قد نواجه صعوبات على صعيد تآكل الإطارات مرّة أخرى".

وأضاف: "أعتقد بأنّنا نحتاج لتحضير أنفسنا بشكلٍ جيّدٍ جدًا لذلك. أعتقد بأنّ قطر قد تكون مختلفة عن السباق الماضي. لدينا أفضليّة 31.5 نقطة وذلك مهم، لكنّني أعتقد بأنّنا سنبدأ كلّ سباقٍ بذات مستوى الأداء، ويعود الأمر إلينا لنثبت أنّ بإمكاننا البقاء في الأمام".