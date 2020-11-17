بينوتو: منصّة تتويج فيتيل "مهمّة جدًا" بعد معاناته الماضية

قدّم فيتيل واحدة من أفضل تأدياته في الموسم حتّى الآن ليقفز إلى المركز الثالث مبكّرًا بعد انطلاقة رائعة من المركز الـ 12.

وبالرغم من أنّه تراجع إلى المركز الرابع في المراحل الأخيرة، إلّا أنّ خطأ زميله شارل لوكلير في اللفّة الأخيرة فتح الباب أمامه لخطف المركز الثالث قبل منعطفين من خطّ النهاية.

وشعر بينوتو، الذي كان غائبًا عن جائزة تركيا الكبرى، أنّ أداء فيتيل أثبت أنّه يُحرز تقدّمًا على صعيد استخراج السرعة من سيارة "اس.اف1000".

وقال بينوتو: "أنا مسرورٌ جدًا من أجل سيباستيان. أعتقد بأنّ منصّة التتويج مهمّةٌ جدًا بالنسبة إليه، كان موسمًا صعبًا".

وأضاف: "أعتقد بأنّه بدأ يشعر بالارتياح في السيارة وبدأ يُقدّم أداءً أفضل".

وأكمل: "حظي بانطلاقة جيّدة جدًا وكان أداؤه ثابتًا وبوتية جيّدة. أدار إطاراته وحافظ على مراكزه. كما أنّه قام بعملٍ جيّد حتّى في اللفّة الأخيرة واستغلّ تلك الفرصة. ذلك رائع".

وأردف: "حلّ ثالثًا على مقربة من بيريز. لكنّ ذلك رائع وأنا سعيدٌ من أجله. لا تزال هناك ثلاثة سباقات وآمل أن نُقدّم أداءً جيّدًا مماثلًا في السباقات المقبلة".

ولم يُخفِ فيتيل المصاعب التي واجهها في استخراج السرعة من سيارته في التصفيات بشكلٍ مماثلٍ للوكلير كونه لا يشعر بالثقة من أجل التوصّل إلى حدودها القصوى.

ودائمًا ما أثّرت مراكز انطلاقه المتأخّرة على جهوده في السباقات، وبحديثه بعد جائزة تركيا الكبرى، قال فيتيل أنّه يأمل أن تسمح له الخطوة التي حقّقها في إسطنبول بالتمتّع بأداء تنافسي أكثر في السباقات الثلاثة الأخيرة من العام.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّني عانيت لاستخراج أقصى أداء من السيارة. لذا آمل أن نكون أقرب في السباقات المقبلة".

وأردف: "أعتقد بأنّنا تضرّرنا في السباقات التي خضناها حتّى الآن، كونك حالما تتواجد في الخلف، فإنّك تبقى عالقًا. لكنّ كلّ شيء مختلفٌ في الأمطار، يُمكن أن تكون محظوظًا أو غير محظوظ، ويُمكنك إحداث فارقٍ أكبر ممّا يكون عليه في الأجواء الجافة".

من جانبه اعترف بطل العالم لويس هاميلتون بعد السباق بأنّه فكّر في المصاعب التي واجهها فيتيل هذا الموسم أثناء معركتهما على المسار في سباق جائزة تركيا الكبرى.

وقال البريطاني: "كنت أقول في نفسي: واجه فيتيل أصعب أعوامه، ربّما في مسيرته بأكملها، وكان يقود بشكلٍ جيّدٍ جدًا" قال هاميلتون حيال معركته مع فيتيل، وأضاف: "لكنّني كنت أقول في ذات الوقت: إنّه يقوم بعملٍ جيّدٍ جدًا، لكن تبًا إنّه يقف في طريقي، والآخرون في الأمام يبتعدون. لكنّه بدأ بالابتعاد أمامي بعد ذلك، واعتقدت حينها بأنّ الفوز بدأ ينزلق من بين يديّ".