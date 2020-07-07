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بينوتو: حلبة موجيللو المملوكة من فيراري ستُقدّم "عرضًا رائعًا" للفورمولا واحد

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بينوتو: حلبة موجيللو المملوكة من فيراري ستُقدّم "عرضًا رائعًا" للفورمولا واحد
07-07-2020

قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ حلبة موجيللو المملوكة من الفريق الإيطاليّ ستُقدّم "عرضًا رائعًا" في حال حصلت على فرصة تنظيم جائزة كبرى للفورمولا واحد في سبتمبر المقبل.

من الممكن أن تستضيف حلبات موجيللو، إيمولا وبورتيماو سباقات في سبتمبر وأكتوبر لتلي آخر سباقٍ مُجدولٍ حاليًا في مونزا في 6 سبتمبر، حيث من المرجّح أن يكون موعد حلبة موجيللو في سبتمبر.

ولم يتمّ الإعلان بشكلٍ رسمي بعد عن إلغاء عددٍ من السباقات التي تُقام خارج القارة الأوروبيّة، لكن بالنظر إلى أزمة "كوفيد-19" ومشاكل الحدود فإنّ ذلك صعّب على الفورمولا واحد تأكيد أيّة مواعيد أخرى. لكن من المتوقّع أن يتمّ الإعلان عن القسم التالي من الروزنامة في الأسبوع المقبل.

وفي حال تمّ تأكيد سباق موجيللو، فإنّه سيكون بمثابة السباق الـ 1000 لفيراري في الفورمولا واحد.

وقال بينوتو: "يُمكنني أن أؤكّد أنّنا في محادثات مع الفورمولا واحد. نأمل أن نجلب الفورمولا واحد إلى حلبة موجيللو. نعتقد بأنّها حلبة رائعة، أعني بشكلٍ عام بالنسبة للسائقين، فهي حلبة متطلّبة".

وأكمل: "ستجد الفورمولا واحد في منطقة توسكاني الرائعة بعض المشاهد المدهشة الساحرة. أعتقد بأنّه سيكون سباقًا مذهلًا هناك وقد يكون سباقنا الـ 1000، وسيكون من الرائع أن يحدث ذلك في إيطاليا على حلبة موجيللو الخاصة بنا".

وأردف: "إنّها حلبة أعرفها جيّدًا بنفسي، فقد تواجدت فيها منذ 1995 في التجارب عندما كنت مهندسًا. تواجدت هناك مرارًا".

ثمّ تابع: "الحلبة مثيرة جدًا، ومتطلّبة وسريعة. عادة ما يستمتع السائقون بالقيادة عليها، وتواجدنا هناك قبل بضعة أيّام مع سيباستيان وشارل واستمتع كلاهما".

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وأشار بينوتو إلى أنّه يودّ أن يُسمح للمشجّعين بالحضور: "سيكون من الرائع أكثر لو يتمّ السماح بحضور بعض المشجّعين، وهو ما لا يُمكن تأكيده في الوقت الحاضر. لكنّني أعتقد بأنّه إن حدث ذلك بشكلٍ عام فسنُحاول تنظيم عرضٍ رائعٍ لعمليّة البثّ وكلّ المشجّعين كذلك".

من جانبه قال جان تود رئيس "فيا" والمدير السابق لفيراري أنّ جهود الفورمولا واحد لإتمام روزنامة 2020 توفّر "فرصة" لحلبات مثل موجيللو وإيمولا، وقال على إثر لقائه مع تشايس كاري الرئيس التنفيذيّ للفورمولا واحد بأنّه سيكون سعيدًا برؤية الحلبتين الكلاسيكيّتين في الفورمولا واحد.

"أعشق رؤية ذلك" قال تود عندما سُئل حول الحلبتين من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم": "تبرز بعض الفرص وراء كلّ صعوبات، لذا أعتقد أنّ منح فرصة لحلبات مثل موجيللو وإيمولا لهو أمرٌ رائع".

ولم يرد تود التطرّق إلى تفاصيل بقيّة الروزنامة: "سيكون من غير اللائق أن أعلن عن أمور من مسؤوليّة مالكي الحقوق التجاريّة، أعني تشايس كاري الذي يعمل ليل نهار لتقديم الروزنامة".

وأضاف: "أعلم أنّ بعض التفاصيل سيتمّ الإفصاح عنها قريبًا، كون الجميع يحتاج للمزيد من المعلومات حول ما ستكون عليه الروزنامة. سيصدر ذلك قريبًا".

وأشاد تود بالجهود التي بُذلت من أجل عودة الفورمولا واحد في النمسا في أقرب وقتٍ ممكن: "أعتقد بأنّ العالم يحتاج لبعض الأنشطة، الجميع يبحث عن شيء ما لمتابعته. لهذا السبب أنا ممتنٌ للغاية لأولئك الذين بذلوا الجهود لتحقيق هذا الإنجاز".

واختتم حديثه بالقول: "لكن من الواضح أنّ عليك أن تكون شجاعًا. سأقول بأنّ الحلّ الأسهل كان الانتظار، ولم نكن لنصل إلى ما وصلنا إليه حينها".

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