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فيراري تدعم جيوفينازي مع ألفا روميو بالرغم من توافر هلكنبرغ كبديل

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فيراري تدعم جيوفينازي مع ألفا روميو بالرغم من توافر هلكنبرغ كبديل
19-09-2019

قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أن أنطونيو جيوفينازي سائق ألفا روميو بحاجة للشعور "بالثقة" من قبل فيراري، وسط تكهّناتٍ حيال مستقبله وتواجد نيكو هلكنبرغ كسائق حرّ من أي التزامات مع أي فريق.

وضعت فيراري السائق اليافع ضمن صفوف ألفا روميو لموسم 2019، ليشارك للمرة الأول بموسم كامل في الفورمولا واحد، لكن صاحب الـ 25 عاماً عانى من تفوّق زميله كيمي رايكونن الأكثر خبرة، والذي سجل 31 نقطة مقابل ثلاث نقاط فقط سجلها جيوفينازي.

وسجل جيوفينازي النقاط مرتين هذا الموسم، حيث كان أفضل مركز له هو التاسع في إيطاليا، بعد أسبوع واحد من حادثته التي أقصته من المركز التاسع في اللفة ما قبل الأخيرة لسباق جائزة بلجيكا الكبرى.

تصريح بينوتو سيدعم جهود جيوفينازي بالبقاء ضمن صفوف ألفا روميو إلى جانب رايكونن للموسم المقبل، خاصة وأن هلكنبرغ يعتبر خياراً إضافياً أمام الفريق.

وكان من المتوقع أن يوقّع هلكنبرغ مع هاس، لكن الفريق الأمريكي أعلن الإبقاء على تشكيلته من السائقين للموسم المقبل، مع رومان غروجان وكيفن ماغنوسن.

وذلك ما يجعل من مقعد جيوفينازي لدى ألفا روميو أفضل خيار أمام الألماني إن أراد البقاء في الفورمولا واحد، لكنّ فيراري ترى أن جيوفينازي قد أثبت نفسه بالفعل وسيواصل ذلك طوال موسم 2019 الجاري.

حيث قال بينوتو في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كان هناك خطأ في بلجيكا لكنه نال العقوبة، إلا أنه كان بالفعل ضمن مراكز النقاط، ومن ثم أكد نفسه بالإنهاء ضمن المراكز العشرة الأولى في مونزا".

وأكمل: "أنطونيو يتقدم، لكنه بحاجة إلى الدعم الذي يستحقه".

وتابع: "في الوقت الراهن، لا أعتقد أنه بالهدوء الذي يجب أن يكون عليه، لذا أعتقد أنه من الصواب جعله يشعر بالثقة من قبل فيراري، كما لو أنه أحد سائقينا".

واسترسل: "أنطونيو الآن أمام سباقات هامة بالنسبة له، ستثبت أنه يتقدم".

واستطرد: "ذلك ليس اختباراً، بل فرصة كي يثبت ما أظهره بالفعل خلال السباقات الأخيرة".

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شغل جيوفينازي منصب سائق التطوير لدى فيراري قبل أن ينتقل ليزامل رايكونن في ألفا روميو الفريق الزبون لفيراري.

"لم يحظَ بعد هذا الموسم بالفرصة لإظهار كامل قدراته، لكنه قدم لمحات منها بالفعل" قال بينوتو.

وأكمل: "بداية وأعتقد أنه الأهم: له علاقة بالعامين اللذين أمضاهما خارج الفعاليات على حلبة السباق".

وتابع: "لقد رأينا أداء أنطونيو في التصفيات وتقدمه المتواصل، اقترابه من أداء كيمي، بينما ما زال يقدم أداءً جيداً خلال السباقات".

واختتم: "أعتقد أن ذلك يعود إلى نقص الثقة التي يمكن ربطها بالعامَين اللذين اضطرّ فيهما للغياب عن السباقات، لكن ما يهمّ الآن بالفعل هو التقدم الإيجابيّ".

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