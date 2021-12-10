بينوتو: تقارير عودة تود إلى فيراري هي "مجرد تكهنات"

برز تقرير في وقت سابق من هذا الأسبوع يشير إلى أن تود قد يعود إلى فيراري في دور استشاري، المنصب المشابه إلى الدور الذي شغله الراحل نيكي لاودا مع مرسيدس في الأعوام الأخيرة.

وقد أورد التقرير أن تود - الذي شغل منصب رئيس "فيا" منذ 2009 - قد عقد بالفعل محادثات مع رئيس فيراري جون إلكان حول عودة محتملة.

مع ذلك، أصرّ بينوتو أن تلك مجرد شائعات، كما نفى أن تكون هنالك محادثات قد عقدت مع تود، لكنّه اعترف كذلك بأنه سيتشرف بالعمل مع الفرنسي من جديد في المستقبل.

فقال: "لقد سمعت وقرأت بعض التكهنات المتعلقة بتلك المسألة، لكن يمكنني القول بأن تلك مجرد تكهنات حتى الآن".

وأضاف: "لقد عملت شخصيًا مع جان تود، فقد كان رئيسي، وأعتقد أنني تعلمت الكثير منه".

وتابع: "كان شرفًا لي العمل معه، وسيكون من الشرف لي أن نعمل سويًا من جديد في المستقبل، كوني ما أزال أرى أننا كفريق ما يزال أمامنا الكثير لتعلّمه".

وعند سؤاله إذا ما خاضت فيراري محادثات مع تود حول دور محتمل له مع الفريق في المستقبل، ردّ بينوتو ببساطة قائلًا: "لا".

جديرٌ بالذكر أنّه ستقام انتخابات اختيار خلف للفرنسي يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، والمعركة الانتخابية محصورة بين مرشحين اثنين: غراهام ستوكر السكرتير الحالي لدى "فيا" وبين محمد بن سُليّم الذي يحمل رغبة كبيرة في إجراء تغييرات على المنظمة الدولية.

هذا ويمتلك تود تاريخًا ناصعًا مع العلامة الإيطالية العريقة، نظرًا لأنه قد جلب 14 لقبًا ما بين بطولتي السائقين والمصنّعين، طوال 11 عامًا بين موسمي 1993 و2009، وهي الحقبة التي شهدت سطوع نجم الأسطورة الألمانية مايكل شوماخر.