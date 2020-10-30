بينوتو تدرّب ثلاث مرّات على ما سيقوله قبل اتّصاله بفيتيل

ينتهي عقد فيتيل الحالي مع نهاية موسم 2020، وبدا متّجهًا مطلع العام الجاري لتمديده ببساطة.

لكنّ حقيقة معاناة فيراري الشديدة على الصعيد التنافسيّ خلال التجارب الشتويّة في برشلونة، إضافة إلى تفكيرها في الوجهة الأمثل على المدى البعيد، دفعت الفريق إلى الاقتناع بأنّ الإبقاء على فيتيل ليس الخيار الأفضل.

وأعلم بينوتو فيتيل بالقرار ضمن اتّصال هاتفي قبل بداية الموسم، واعترف بأنّ المسألة لم تكن سهلة.

وبحديثه ضمن حوارٍ حصري مع قناة "سكاي إيطاليا"، قال بينوتو: "كنت في المنزل، وكرّرت ما سأقوله في ذهني ثلاث مرّات قبل الاتّصال به".

وأضاف: "لم يكن القرار المتعلّق بسيباستيان سهلًا، كوننا نحبّه كثيرًا، ونحبّه لطريقة عمله وسلوكه وما قدّمه للفريق على مرّ الأعوام".

وأكمل: "لكن يحين وقتٌ تحتاج فيه للتمتّع بالوضوح واتّخاذ القرارات للمستقبل. نحن قريبون من بداية دورة تقنيّة جديدة في 2022، والفريق تتمّ إعادة بنائه على جميع الأصعدة".

وأردف: "لدينا الواجب والطموح للتطلّع إلى المستقبل المتوسّط إلى الطويل، ويجب التوصّل إلى قوّة اتّخاذ هكذا قرارات بناءً على ذلك التفكير بالذات".

وواصل شرحه بالقول: "هل كان سيباستيان يقف في طريقنا؟ كلّا، لم يغلق الهاتف. إنّه شخصٌ ذكيٌ جدًا، وشخصٌ رائع، وحافظ على طابعه خلال موسمٍ مليء بالمصاعب. لم يكن سلبيًا مطلقًا. بل على العكس هو شخصٌ استباقي ومحترمٌ جدًا".

وقال بينوتو بأنّه يؤمن بأنّ تشكيلة 2021 المكوّنة من شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن ستوفّر أجواء مختلفة داخل الفريق، حيث يعتقد بأنّ لكلٍ منهما نقاط قوّة مختلفة.

وقال حيال ذلك: "يملك شارل شغف المشجّعين وكذلك الفريق من خلال طريقة تقديمه للأزمنة في التصفيات، وكذلك تجاوزاته ودفاعاته على المسار. كان إنزو فيراري ليعشق ذلك لو كان معنا".

وأردف: "بخصوص اختيار كارلوس، فإنّني أراه شخصيًا كقائد وهو يعمل بجد. يرتبط مع المهندسين ويطرح الكثير من الأسئلة. بالرغم من أنّه يافعٌ فإنّه يملك الكثير من سنوات الخبرة في الفورمولا واحد ودائمًا ما كان دربه التعلّم من أجل حصد النتائج".

واختتم بالقول: "السائقون ليسوا مشكلتنا في هذه الأيّام. شارل ينضج ولم يكن يوجّه الانتقادات خلال الفترات الصعبة. يريد المساعدة والمساهمة في نموّ الفريق".