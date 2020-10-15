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بينوتو: تحديثات فيراري تُظهر أنّ الفريق يسير نحو الوجهة الصحيحة

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بينوتو: تحديثات فيراري تُظهر أنّ الفريق يسير نحو الوجهة الصحيحة

عبّر ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري عن ثقته في أنّ الحصان الجامح بات يسير في الوجهة الصحيحة الآن، وذلك بعد أن قدّمت آخر تحديثات الفريق بعض التشجيعات خلال جائزة إيفل الكبرى نهاية الأسبوع الماضي.

بعد معاناتها في الفترة الماضية، جلبت فيراري مجموعة من التحديثات على مدار السباقَين الماضيين. وتضمّن ذلك مراجعة لتصميم الأنف وشفرات التوجيه، وتعديل الجناح الخلفيّ فضلًا عن تحديثات لمنطقة الألواح الجانبيّة.

ولا تهدف التحديثات إلى تقديم خطوة ضخمة في الأداء، بل لمنح الفريق مُطابقة أفضل للبيانات المتحصّل عليها في المصنع وبين ما يحدث على المسار، وهو ما لم يحدث بشكلٍ متواتر في السابق.

لكنّ شارل لوكلير قدّم نتيجة تأهيليّة قويّة بانطلاقه رابعًا في نوربورغرينغ، بالرغم من أنّ آماله في السباق تعثّرت نتيجة فترته الأولى الضعيفة التي عانى خلالها من تحبّب مفرطٍ على سطح إطاراته. لكنّه أكمل السباق سابعًا.

وعلى إثر المعاناة الواضحة في السباقات السابقة، قال بينوتو أنّه بات متشجّعًا نتيجة حقيقة تقدّم الفريق إلى الأمام على صعيد فهم السيارة الآن.

وقال الإيطالي: "أعتقد بأنّنا لم نتوقّع فارقًا كبيرًا. كانت تحديثات صغيرة وكانت بمثابة حزمة كاملة بدأناها في روسيا".

وأكمل: "الأمر الإيجابيّ هو أنّ التطابق كان جيّدًا مع ما شاهدناه في نفق الهواء في المصنع. بتنا بشكلٍ ما نسير في الوجهة الصحيحة مع السيارة".

وأردف: "ستكون هناك المزيد من التحديثات خلال ما تبقى من الموسم، حيث ستكون مهمّة هي الأخرى. بالنسبة لنا فإنّ الأهم هو تطوير الفريق للسيارة، والأكثر أهميّة هو التأكّد من أنّ الوجهة التي نسير فيها هي الصحيحة".

وقال لوكلير في نوربورغرينغ أنّه تفاجأ بأداء فيراري الجيّد هناك، وذلك في ظلّ توقّع الفريق عدم ملاءمة طبيعة الحلبة والأجواء الباردة لسيارة "اس.اف1000".

وقال أصيل موناكو: "بالنظر إلى عطلة نهاية الأسبوع فأعتقد بأنّ هناك بعض الإيجابيّات. لم أتوقّع أن نكون تنافسيين للغاية بالنظر إلى الأجواء الباردة بذلك الشكل، وكان التحكّم في السيارة جيّدًا. ذلك إيجابي".

وأردف: "أعتقد بأنّ أصغر التحديثات التي جلبناها قد عملت وفق المتوقّع وفي الوجهة المناسبة. لم تكن خطوة ضخمة، لكنّنا لم نكن نسعى وراء ذلك".

واختتم بالقول: "كانت خطوة صغيرة في الوجهة الصحيحة. ذلك إيجابي. نحتاج الآن لفهم سبب ضعف الفترة الأولى من السباق على إطارات سوفت وتأثّرها بتلك الدرجة بظاهرة التحبّب، لكنّني مسرورٌ إزاء الطريقة التي سارت عليها عطلة نهاية الأسبوع".

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