بينوتو: بمقدور لوكلير أن يكون "قائدًا واضحًا" لفيراري مثل شوماخر

انضم لوكلير إلى صفوف فيراري لموسم 2019 بعد موسم أول مثير للإعجاب في الفئة الملكة مع ساوبر، بينما كان جزءًا من برنامج الناشئين للصانع الإيطالي منذ 2016.

وقد فاز السائق المونغاسكي بسباقين خلال موسمه الأول مع فيراري، ما دفع الفريق إلى توقيع عقد طويل الأمد معه حتى 2024.

وأوضح بينوتو بأنّ هنالك أوجه تشابه يُمكن إيجادها بين عملية إعادة البناء التي بدأت في مارانيللو مع وصول مايكل شوماخر في 1996 وما يحدث حاليًا داخل فيراري حول لوكلير.

فقال: "أحيانًا ما أقارنهما سويًا، أعتقد بأنّ هنالك أوجه تشابه، لا شك في ذلك. فيراري كانت تستثمر حينها، بين 1995 و2000. كنان نستثمر كما نفعل اليوم، في التقنيات، ولكن في في الأشخاص كذلك، ونوظف الشباب والمهندسين اليفعان".

وأضاف: "إذا ما نظرت إلى فيراي في الأعوام الماضية، فسنجد أننا وظفنا الكثير من المهندسين الشباب، والذين باتوا الآن من أساسات الشركة".

وتابع: "كان هنالك كذلك سائق قائد، مايكل في ذلك الوقت. وأعتقد بأنّنا اليوم لدينا شارل. بالطبّع فإنّه ليس بقدر خبرة مايكل، كونه ليس بطلًا للعالم، في حين كان مايكل بطلًا".

وأكمل: "لكن لدينا قائدٌ واضحٌ على الحلبة الآن. وهذا مهم كذلك. أرى بأنّ هنالك الالتزام الضروري من كامل الشركة من أجل بناء عجلة فوز للمستقبل. شارل أصغر بكثير الآن مما كان مايكل حينها. حيث أنّه بحاجة إلى أن يتطور مع الفريق، إذ أنّ نجاح فيراري في المستقبل سيعتمد بطريقة ما على طريقة تصرّفه كقائد".

وأردف: "لكنني أعتقد بأنّه وبينما كان مايكل قائدًا بالفعل عند وصوله، فإنّ شارل يتطور كقائد، ويتطور على نحوٍ جيّد كذلك".

هذا وقد عانت فيراري خلال موسم 2020 بسبب الافتقار لقوة المحرك ونقاط الضعف الانسيابية مع سيارة "اس اف 1000".

لكنّ لوكلير نجح في تقديم تأديات متفردة، مسجلًا منصّتي تتويج ليحتل المركز السادس في ترتيب السائقين مع رصيد نقاط أكبر بثلاثة أضعاف تقريبًا من زميله وبطل العالم أربع مرات سيباستيان فيتيل.

حيث يشعر بينوتو بأنّ لوكلير قاد في 2020 بشكل أفضل من 2019، عندما أكمل الموسم بالمركز الرابع في ترتيب السائقين.

فقال: "لقد قاد هذا العام بشكل أفضل من العام الماضي. حيث أعتقد بأنّه ورُغم السيارة الصعبة التي حصل عليها هذا العام، فقط كان قويًا وتمتع بأداء ثابت وتأقلم مع الحلبات المختلفة".

واختتم: "لقد تطور كثيرًا كسائق وبات أكثر قوة بالمقارنة مع ما كان عليه. أحب أنّه جزء من عائلتنا، والطريقة التي يتصرف بها، كما أقدر التزامه كذلك".