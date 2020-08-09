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فورمولا 1 / جائزة الذكرى الـ 70 / أخبار عاجلة

بينوتو: انزلاق فيتيل أضرّ بسباقه أكثر من الاستراتيجيّة

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بينوتو: انزلاق فيتيل أضرّ بسباقه أكثر من الاستراتيجيّة
09-08-2020

قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ انزلاق سيباستيان فيتيل عند انطلاقة سباق سيلفرستون أضرّ بسباقه أكثر من استراتيجيّة الفريق، وذلك بالرغم من حيرة الألمانيّ.

اكتفى فيتيل بالمركز الـ 12 في سباق جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد بعد أن أمضى أغلب وقته عالقًا في وسط الترتيب.

يأتي ذلك بعد أن تراجع بطل العالم أربع مرّات إلى المركز الأخير في المنعطف الأوّل من الانطلاقة، وذلك بعد أن فقد السيطرة على سيارته نتيجة عبوره على الحفف الجانبيّة.

وشكّك فيتيل في استراتيجيّة الفريق بعد السباق، قائلًا بأنّ الفريق لم يتّبع الخطّة الأصليّة المتّفق عليها صباح الأحد، وأنّ تقصير فترته الأولى على إطارات "هارد" لم يكن منطقيًا.

كما انتقد الألماني قرار فريقه عبر اللاسلكي قائلًا: "تعلمون أنّكم أخطأتم".

وتعاطف بينوتو مع فيتيل حيال معاناته المتواصلة مع سيارته "اس.اف1000"، لكنّه قال بأنّ الانزلاق المبكّر دمّر سباقه أكثر من أيّ قرار استراتيجيّ.

وقال الإيطالي لقناة "سكاي سبورتس الإيطاليّة" بعد السباق: "لا أعتقد بأنّ سيباستيان فقد إيمانه بنا".

وأضاف: "يمرّ بفترة صعبة في التصفيات ولم يجد الثقة في سيارته في السباقَين الماضيين. انزلق هنا بعد عبور إطاراته على الحفف الجانبيّة وواجهًا مهمّة صعبة منذ ذلك الحين".

وأكمل: "أعتقد بأنّ ليس للأمر علاقة بالاستراتيجيّة. ربّما أدّى استدعاؤه قبل بضع لفّات إلى خسارته لمركزٍ لصالح كيمي رايكونن. لكنّنا علمنا بأنّه سيستعيده من دون خسارة وقت".

وأردف: "سمح ذلك لشارل لوكلير بمواصلته تعافيه. بشكلٍ عام كان ذلك الخيار المناسب للفريق ولا نعتقد بأنّنا أضررنا بسيباستيان".

ثمّ تابع: "استعاد مركزه مباشرة من كيمي، ولم يكن بوسعه إنجاح التوقّف الأبكر لتجاوز دانييل كفيات، كونه كان يقود بذات سرعته في ذلك الوقت، ومن ثمّ نجح في تجاوز كارلوس ساينز الإبن عبر التوقّف قبله".

واختتم بالقول: "تضرّر سباقه عند الانطلاقة، وليس نتيجة الاستراتيجيّة التي اخترناها".

ونتيجة معاناة فيتيل المتواصلة فإنّه يقبع في المركز الـ 13 في الترتيب العام برصيد 10 نقاط بعد إكمال 5 سباقات من الموسم، وهي البداية الأسوأ له لأيّ موسمٍ منذ موسم 2008 عندما كان مع تورو روسو.

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